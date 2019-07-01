До и после пластики: как менялась внешность Памелы Андерсон

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Американской модели и актрисе Памеле Андерсон сегодня, 1 июля, исполнилось 52 года.

В 1990-х женщину считали секс-символом кинематографа. Она часто снималась для обложки мужского журнала Playboy.

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В юном возрасте Андерсон начала обращаться к пластическим хирургам и менять внешность. Знаменитость увеличила грудь до 5-го размера, сделала губы, уколола ботокс в лицо.

Модель сильно изменилась с начала своей карьеры. Gazeta.ua предлагает сравнить внешность Памелы в молодости и в зрелом возрасте.

Модель Памела Андерсон официально объявила о разрыве отношений с игроком "Марселя" Адилем Рами, обвинив его в измене.