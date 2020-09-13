Длинноногая Снежана Онопко примерила дерзкий образ

33-летняя модель Снежана Онопко поделилась впечатляющей фотографией с новой фотосессии.
Снимок опубликовала на своей странице Instagram.
Фотомодель позировала в эффектном наряде: короткие шорты и лакированные ботфорты выгодно подчеркнули ее длинные ноги. Дерзкий образ Снежана дополнила широким чокером, украшенным камнями.
Подписчики модели одобрили стройность и эффектный образ Онопко.
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В апреле Снежана Онопко заявила, что человек, бизнесмен Николай Щур, ей изменяет и поднимает на нее руку. Модель
просит развода, а также отдать ее вещи и автомобили.
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