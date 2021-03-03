Девушка-пастор примет участие в конкурсе ягодиц

Фото: instagram.com/andressaurachoficial

Андресса Урак из Бразилии, которая шесть лет служила пастором, решила уйти из церкви, чтобы принять участие в конкурсе самых красивых в мире ягодиц. Он пройдет в июле этого года в городе Сан-Паулу.

Об этом сообщает DailyStar.

Чтобы иметь шанс выиграть титул Miss BumBum 2021, девушка потратила на пластику ягодиц 50 тысяч долларов. Хотя за первое место в конкурсе выплачивают около 9 тысяч долларов. Но, по словам Андресс, для нее гораздо важнее победа, чем деньги.

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"Мне очень интересно встретиться с кандидатками с 27 самыми красивыми ягодицами в Бразилии! Как хорошо быть с мужчиной, который поддерживает меня в моем выборе. Я также очень благодарна конкурсу, потому что, благодаря ему, я стала известна в Бразилии и во всем мире ", - написала она на своей странице в Instagram.

Ранее Урак была телеведущей и моделью, и уже участвовала в конкурсе ягодиц 2012 года. Тогда девушка заняла второе место. А потом кардинально изменила свою деятельность и шесть лет служила в евангельской церкви.

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