 
Ексклюзивы
1/5
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 63
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 846
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1476
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2079
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2061
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6831
Фото
Все фото
12
4
4
5
9
Девушка Криштиану Роналду снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья
Девушка Криштиану Роналду снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья
&quot;Копия мама&quot;: дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть идеальной фигурой
54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть идеальной фигурой
Ким Кардашьян подловили на неудачном фотошопе
Ким Кардашьян подловили на неудачном фотошопе
Аудитория в 100 миллионов: самый успешный YouTube-блогер женился после 8 лет отношений
Аудитория в 100 миллионов: самый успешный YouTube-блогер женился после 8 лет отношений
Видео
Все видео
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке
Беременная Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на ню-снимке
"Не могу смотреть без отвращения" - Оля Фреймут разочаровала фанатов сотрудничеством с пророссийским каналом
"Не могу смотреть без отвращения" - Оля Фреймут разочаровала фанатов сотрудничеством с пророссийским каналом
Александр Пономарев обвинив в плагиате американского певца
Александр Пономарев обвинив в плагиате американского певца
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5355
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6831
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 477
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 18:50

Девушка Криштиану Роналду снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья
12

  Комментировать

Родригес начала встречаться с футболистом в 2016-м
Фото: Yamamay
Родригес начала встречаться с футболистом в 2016-м
Родригес начала встречаться с футболистом в 2016-м
Родригес начала встречаться с футболистом в 2016-м
Родригес начала встречаться с футболистом в 2016-м

Аргентинская модель 25-летняя Джорджина Родригес, девушка футболиста Криштиану Роналду, приняла участие в соблазнительной рекламной кампании для бренда белья Yamamay.

Во время фотосессии знаменитость примерила несколько комплектов нижнего белья, которое подчеркнуло подтянутую фигуру и загар. Вместе с Джорджиной фотографировались четверо моделей различного типа внешности - с татуировками, размера plus-size, темной кожей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду показал, как учит маленького сына играть в футбол

Кружевные бюстгальтеры акцентировали внимание на пышной груди подружки Роналду. На одном из фото она продемонстрировала хорошую растяжку в шпагате.

Автор: Yamamay
  Родригес начала встречаться с футболистом в 2016-м
Родригес начала встречаться с футболистом в 2016-м

Родригес начала встречаться с обладателем Золотого мяча в 2016-м. Год назад родила ему дочь Алану Мартину. Также футболист имеет сына 8-летнего Криштиану младшего и двойняшек - 2-летних Еву и Матео, рожденных суррогатной матерью.

Западным журналистам Джорджина рассказала, что впервые встретилась с Роналду в магазине Gucci, когда там работала торговым помощником. По ее словам, это была любовь с первого взгляда.

Daily Mail
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Девушка Криштиану Роналду снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 83865
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 40546
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 30132
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 28847
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 27108
Знаменитости
"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
"Копия мама": дочь Елены Кравец показала стройные ноги в сети
4
 Просмотров: 12663
54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть идеальной фигурой
54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть идеальной фигурой
4
 Просмотров: 2781
Ким Кардашьян подловили на неудачном фотошопе
Ким Кардашьян подловили на неудачном фотошопе
5
 Просмотров: 2448
Аудитория в 100 миллионов: самый успешный YouTube-блогер женился после 8 лет отношений
Аудитория в 100 миллионов: самый успешный YouTube-блогер женился после 8 лет отношений
9
 Просмотров: 891
Криштиану Роналду планирует завершить спортивную карьеру
Криштиану Роналду планирует завершить спортивную карьеру Просмотров: 540
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
1
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
Голосов: 37105
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua