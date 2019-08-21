Девушка Криштиану Роналду снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья

Фото: Yamamay

Аргентинская модель 25-летняя Джорджина Родригес, девушка футболиста Криштиану Роналду, приняла участие в соблазнительной рекламной кампании для бренда белья Yamamay.

Во время фотосессии знаменитость примерила несколько комплектов нижнего белья, которое подчеркнуло подтянутую фигуру и загар. Вместе с Джорджиной фотографировались четверо моделей различного типа внешности - с татуировками, размера plus-size, темной кожей.

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Кружевные бюстгальтеры акцентировали внимание на пышной груди подружки Роналду. На одном из фото она продемонстрировала хорошую растяжку в шпагате.

Автор: Yamamay Родригес начала встречаться с футболистом в 2016-м

Родригес начала встречаться с обладателем Золотого мяча в 2016-м. Год назад родила ему дочь Алану Мартину. Также футболист имеет сына 8-летнего Криштиану младшего и двойняшек - 2-летних Еву и Матео, рожденных суррогатной матерью. Западным журналистам Джорджина рассказала, что впервые встретилась с Роналду в магазине Gucci, когда там работала торговым помощником. По ее словам, это была любовь с первого взгляда.