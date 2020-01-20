Девушка Артема Милевского показала стройную фигуру у бассейна на фоне снежных гор

Девушка футболиста Артема Милевского Валерия показала роскошную фигуру в соблазнительном красном купальнике.
Фото Валерия опубликовала в Instagram.
Геолокации фотографии указывает, что она сделана из гостиницы Gudauri Ski Resort в Грузии. Девушка сидит у большого бассейна, а через прозрачные стены комнаты видно пекрасный зимний горный пейзаж.
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"Хорошего дня", - пожелала любимая Милевского подписчикам.
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Жена футболиста Ирина Морозюк возмутилась, что ребята из ее окружения жалуются на нехватку нормальных девушек. Но хотят видеть рядом ухоженную девушку с пышной грудью и губами. Для этих мужчин Ирина в Instagram озвучила прайс на девичий "тюнинг".
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