Девушка Артема Милевского показала стройную фигуру у бассейна на фоне снежных гор

Девушка футболиста Артема Милевского Валерия показала роскошную фигуру в соблазнительном красном купальнике Фото: instagram.com/valeria_0001/

Девушка футболиста Артема Милевского Валерия показала роскошную фигуру в соблазнительном красном купальнике.

Фото Валерия опубликовала в Instagram.

Геолокации фотографии указывает, что она сделана из гостиницы Gudauri Ski Resort в Грузии. Девушка сидит у большого бассейна, а через прозрачные стены комнаты видно пекрасный зимний горный пейзаж.

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"Хорошего дня", - пожелала любимая Милевского подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Good day🤪❤️ Публикация от Valeria🖤 (@valeria_0001) 19 Янв 2020 в 5:52 PST

Жена футболиста Ирина Морозюк возмутилась, что ребята из ее окружения жалуются на нехватку нормальных девушек. Но хотят видеть рядом ухоженную девушку с пышной грудью и губами. Для этих мужчин Ирина в Instagram озвучила прайс на девичий "тюнинг".