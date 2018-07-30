Девочки из Open Kids показали, что они уже "не дети"

Фото: пресс-служба

27 июля группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием "Стикером".

В клипе режиссер и продюсер группы сделали акцент на подростковый возраст участниц, со всеми его характерными проявлениями – эмоции, амбиции, разнообразие и настроение.

"С недавнего времени я заметил, что девочки стали взрослее, это стало видно по их социальным сетям, образу жизни и конечно же уже их взрослому мышлению. Это не те дети, которые пели песни про "прогуляем школу", весело катались на аттракционах и дурачились. Участницы группы повзрослели и, думаю, пришло время и более "взрослой" работы. Это не "взрослый" клип, но уже и не детский. У них сейчас интересный возраст, интересное время и именно это мы решили показать в клипе", - комментирует продюсер группы Юрий Петров.

Автор: пресс-служба Группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием «Стикером»

Автор: пресс-служба Клип снял режиссер Леонид Колосовский

Съемки клипа проходили 2 дня. Режиссером клипа стал Леонид Колосовский, обладатель звания "Клипмейкер года" по версии престижных музыкальных премий. В его арсенале такие видео-работы, как: "Имя 505", "Любви Точка Нет" для группы "Время и Стекло". Также работа с топовыми артистами Украины, такими как: MOZGI, Потап и Настя, Оля Полякова, DZIDZIO, Артем Пивоваров и др.

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"Когда услышал трек, в голове сразу родилось несколько идей, которые хотелось срочно реализовать. При первом знакомстве с девушками, убедился, что каждая из них - личность, со своим характером и мировоззрением. Именно эти особенности каждой и хотелось показать - раскрыть их мнения, переживания, разочарования, показать грёзы и творческие всплески", - комментирует режиссер Леонид Колосовский.

Украинская группа Open Kids презентовала свою совместную работу с музыкальным бойз-бендом Nebo5 на сингл "Поколение танцы".