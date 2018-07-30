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понедельник, 30 июля 2018 15:46

Девочки из Open Kids показали, что они уже "не дети"
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Группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием «Стикером»
Фото: пресс-служба
Группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием «Стикером»
Группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием «Стикером»
Группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием «Стикером»
Клип снял режиссер Леонид Колосовский

27 июля группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием "Стикером".

В клипе режиссер и продюсер группы сделали акцент на подростковый возраст участниц, со всеми его характерными проявлениями – эмоции, амбиции, разнообразие и настроение.

"С недавнего времени я заметил, что девочки стали взрослее, это стало видно по их социальным сетям, образу жизни и конечно же уже их взрослому мышлению. Это не те дети, которые пели песни про "прогуляем школу", весело катались на аттракционах и дурачились. Участницы группы повзрослели и, думаю, пришло время и более "взрослой" работы. Это не "взрослый" клип, но уже и не детский. У них сейчас интересный возраст, интересное время и именно это мы решили показать в клипе", - комментирует продюсер группы Юрий Петров.

Автор: пресс-служба
  Группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием «Стикером»
Группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием «Стикером»
Автор: пресс-служба
  Клип снял режиссер Леонид Колосовский
Клип снял режиссер Леонид Колосовский

Съемки клипа проходили 2 дня. Режиссером клипа стал Леонид Колосовский, обладатель звания "Клипмейкер года" по версии престижных музыкальных премий. В его арсенале такие видео-работы, как: "Имя 505", "Любви Точка Нет" для группы "Время и Стекло". Также работа с топовыми артистами Украины, такими как: MOZGI, Потап и Настя, Оля Полякова, DZIDZIO, Артем Пивоваров и др.

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"Когда услышал трек, в голове сразу родилось несколько идей, которые хотелось срочно реализовать. При первом знакомстве с девушками, убедился, что каждая из них - личность, со своим характером и мировоззрением. Именно эти особенности каждой и хотелось показать - раскрыть их мнения, переживания, разочарования, показать грёзы и творческие всплески", - комментирует режиссер Леонид Колосовский.

Украинская группа Open Kids презентовала свою совместную работу с музыкальным бойз-бендом Nebo5 на сингл "Поколение танцы".

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Дата
30
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