Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини

Фото: instagram.com/irina_moroziuk

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина снова зажигает сеть горячими фото. На этот раз президентка львовского футбольного клуба "Лион" отдыхает в Греции и оттуда постит пикантные фотографии в Instagram.

На отдых Ирина прихватила большое количество миниатюрных бикини, в которых, не стесняясь, позирует на пляже и в отеле.

Кстати, на греческий курорт бывшие супруги, Николай и Ирина Морозюк, направились вместе. "Эксы" таким образом организовали себе спорткемп.

Известно, что после разрыва с женой Николай продолжает давать ей деньги. Ирина, у которой от спортсмена есть сын, считает, что так должен поступать настоящий мужчина.

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В мае Ирина Морозюк отдыхала с 5-летним сыном в Турции. Оттуда бывшая жена известного футболиста радовала поклонников откровенными кадрами.