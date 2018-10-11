Дерзкая и голая: Леди Гага поделилась "горячим" снимком

На фото артистка появилась топлесс

Всемирно известная американская эпатажная певица Леди Гага разделась перед камерами для съемки на обложку знаменитого модного глянца ELLE.

Соблазнительным снимком Гага поделилась на странице в Instagram.

На одной из фото артистка появилась топлесс. Грудь Леди Гага прикрыла руками.

Пикантности образу добавила нижняя часть "наряд". Телесного цвета обтягивающие брюки подчеркнули стройные ноги артистки. Этот элемент одежды создал впечатление полной обнаженности певицы.

Меньше, чем за сутки, фото собрало почти 1 млн. лайков и тысячи восторженных отзывов пользователей соцсети.

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Звезда "Спасателей Малибу" Кармен Электра поделилась новыми снимками. Фотографировалась полностью обнаженной для Элли Рассел Ленетц, которая снимала рекламу коллекции одежды Канье Уэста, а также сняла без одежды Леди Гагу.