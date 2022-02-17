Дэниел Крэйг признался, что ходит в гей-бары: "Не надо заявлять о своей сексуальности"

Британский актер Дэниел Крэйг, известный по роли Джеймса Бонда, признался, что посещает гей-бары, сколько себя помнит.

Мужчина заверил, что именно в гей-клубах он чувствует себя в безопасности. Об этом он рассказал в подкасте "Lunch with Bruce".

"В заведениях для гетеросексуалов вечера довольно часто заканчивались массовыми потасовками, а в гей-барах все были спокойными, и тебе не нужно было заявлять о своей сексуальности", - объяснил Крейг.

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Он вспомнил встречу с ведущим подкастом Брюсом Боззи в Лос-Анджелесе. Тогда мужчин сфотографировали на выходе из гей-бара в объятиях. Таблоиды писали, что Крэйг — женатый отец двух детей — может скрывать что-то по поводу своей сексуальности.

Автор: Reuters Деніел Крейґ зізнався, що ходить у гей-бари

Актер не скрывает, что целовался с актером Рами Малеком, сыгравшим главного вора в фильме "Не время умирать".

"Суть в том, что так просто легче расслабиться, поэтому я целую всех главных актеров-мужчин, с которыми играю", - объяснил Крейг.

Развлекательный гигант Netflix выложил $450 млн за право выпустить еще 2 части детективной комедии "Достать ножи" - Knives Out - с участием британского актера Дэниела Крейга. Сам актер, сыгравший частного детектива Бенуа Бланка, вернулся к работе.