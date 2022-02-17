Дэниел Крэйг признался, что ходит в гей-бары: "Не надо заявлять о своей сексуальности"

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1017
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 594
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 270
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 2331
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 360
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3402
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1206
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 495
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1692
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 891
Фото
Все фото
5
8
7
5
5
Бывший Меган Фокс в пятый раз станет отцом: фото его беременной избранницы
Бывший Меган Фокс в пятый раз станет отцом: фото его беременной избранницы
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
&quot;В тебе галицкая и шотландская кровь&quot; – Фреймут трогательно поздравила дочь с 16-летием
"В тебе галицкая и шотландская кровь" – Фреймут трогательно поздравила дочь с 16-летием
Анна Тринчер ошеломила поклонников необычным сюрпризом от жениха
Анна Тринчер ошеломила поклонников необычным сюрпризом от жениха
Без фотошопа: Гвоздева показала, как выглядит ее живот после двух родов
Без фотошопа: Гвоздева показала, как выглядит ее живот после двух родов
Видео
Все видео
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Украинские звезды начали записываться в терроборону
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Верка Сердючка впервые за 20 лет выпустила песню на украинском
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
Танцевала вокруг пилона в гей-клубе: Адель показала, как отпраздновала триумф на Brit Awards
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
О бывшем и историях любви: Каминская представила первый альбом
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 972
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2160
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5103
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4419
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1197
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
четверг, 17 февраля 2022 14:50

Дэниел Крэйг признался, что ходит в гей-бары: "Не надо заявлять о своей сексуальности"

  Комментировать

Британский актер Дэниел Крэйг, известный по роли Джеймса Бонда, признался, что посещает гей-бары, сколько себя помнит.

Мужчина заверил, что именно в гей-клубах он чувствует себя в безопасности. Об этом он рассказал в подкасте "Lunch with Bruce".

"В заведениях для гетеросексуалов вечера довольно часто заканчивались массовыми потасовками, а в гей-барах все были спокойными, и тебе не нужно было заявлять о своей сексуальности", - объяснил Крейг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анна Тринчер ошеломила поклонников необычным сюрпризом от жениха

Он вспомнил встречу с ведущим подкастом Брюсом Боззи в Лос-Анджелесе. Тогда мужчин сфотографировали на выходе из гей-бара в объятиях. Таблоиды писали, что Крэйг — женатый отец двух детей — может скрывать что-то по поводу своей сексуальности.

Автор: Reuters
  Деніел Крейґ зізнався, що ходить у гей-бари
Деніел Крейґ зізнався, що ходить у гей-бари

Актер не скрывает, что целовался с актером Рами Малеком, сыгравшим главного вора в фильме "Не время умирать".

"Суть в том, что так просто легче расслабиться, поэтому я целую всех главных актеров-мужчин, с которыми играю", - объяснил Крейг.

Развлекательный гигант Netflix выложил $450 млн за право выпустить еще 2 части детективной комедии "Достать ножи" - Knives Out - с участием британского актера Дэниела Крейга. Сам актер, сыгравший частного детектива Бенуа Бланка, вернулся к работе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дэниел Крэйг признался, что ходит в гей-бары: "Не надо заявлять о своей сексуальности"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 26928
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 10963
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8299
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину Просмотров: 7047
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 6516
Знаменитости
Бывший Меган Фокс в пятый раз станет отцом: фото его беременной избранницы
Бывший Меган Фокс в пятый раз станет отцом: фото его беременной избранницы
5
 Просмотров: 297
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 702
Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении
Kalush Orchestra предложили представить Украину на Евровидении Просмотров: 774
"В тебе галицкая и шотландская кровь" – Фреймут трогательно поздравила дочь с 16-летием
"В тебе галицкая и шотландская кровь" – Фреймут трогательно поздравила дочь с 16-летием
7
 Просмотров: 1926
Анна Тринчер ошеломила поклонников необычным сюрпризом от жениха
Анна Тринчер ошеломила поклонников необычным сюрпризом от жениха
5
 Просмотров: 1962
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
2
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
2
Путин прокомментировал обращение Госдумы России о признании ДНР и ЛНР
2
В Раду могут пройти семь партий, лидирует "Евросолидарность" — опрос КМИС
Голосов: 54
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть