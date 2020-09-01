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вторник, 01 сентября 2020 15:58

День знаний: звездные родители показали, как отвели детей в школу

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День знаний: звездные родители показали, как отвели детей в школу
Звезды показали, как прошел День знаний в их семьях. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сегодня начался учебный год с соблюдением карантинных ограничений. Знаменитости украинского шоу-бизнеса опубликовали фото своих школьников в Instagram и показали, как прошел День знаний в их семьях.

Тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова продемонстрировала фотографии, на которых позирует вместе с двумя детьми возле школы.

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В добрый путь, милые! Удачного, лёгкого учебного года😍 Пусть новые знания приносят вам удовольствие и опыт🙌 . Всех родителей поздравляю с началом нового учебного года💪 Хочу и нам пожелать стойкости, спокойствия и выдержки) Главное, чтоб детки были здоровы, остальное мы всё переживём♥️ . #боржемскаямарина #школа #школьныйгод #учеба #знания #первоесентября #оливия #роберт

Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик была на съемках. Однако отвел в школу 8-летнюю дочь отец Андрей Дикий.

Певец Александр Пономарев отправил сына Александра в 8-й класс.

Телеведущая Лидия Таран отвела в школу дочь Василису.

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- Маска є? - 3 штуки! Антисептик взяла? - 2 пляшечки😝 - тоді бігом на чорний хід! Ой не таким я уявляла собі 1 вересня😜 ці першачки в масках, серце крається🙃 ці довгоногі олені- типу моєї - які так скакали на радощах, що фізично прийшли до своєї школи і можна не віртуально обійнятися і зустрітись!😀 школа тепер не лише про освіту, школа про саме життя✌️господи! Не допусти червоної зони на Подолі! 🙏🏻 А Ваші як? Пішли сьогодні?😉#1вересня #школа #зновувшколу #школанакарантині

Публикация от Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran)

Жена ведущего Григория Решетника Кристина тоже показала, как супруги провела сына в школу.

Муж артистки балета Екатерины КухарАлександр Стоянов — провел дочь в 1-й класс, а сына - в 5-й класс.

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У нас сегодня ответственный день — #1сентября в трёх разных образовательных учреждениях! ⠀ Дочка пошла в 1 класс в свою школу!🔔 Сын начал свой год в новой гимназии.📚 Поверить не могу, что Тимур уже пятиклассник! ⠀ А жена @ekaterinakukhar_official приветствует учеников и студентов в Киевском государственном хореографическом училище. 🩰 ⠀ Всех поздравляю с началом учебного года! Пусть он будет интересным, захватывающим и успешным!

Публикация от Aleksandr Stoianov / Стоянов (@stoianov_aleksandr)

Ведущий Владимир Остапчук отвел дочь в 1-й класс.

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Моя Эмилия - первоклассница 💫 ⠀ Девочка моя! Я безумно тобой горжусь и желаю, чтобы школа стала для тебя родной и желанной, чтобы ты сохранила пытливость ума, развивала таланты и была такой же ласковой и лучезарной как этот день. ⠀ Безумно Люблю. Твій папусік😘 ⠀ P.S. Ты была у бабушки последних 2 месяца, папа очень соскучился по тебе😘 и обещает наверстать 😜

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя показал, насколько рад был его сын встретить учительницу.

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Слова зайві :) @alyoshasinger

Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)

30 августа на канале "1+1" состоялся первый прямой эфир обновленного сезона проекта "Танцы со звездами". Эфир был полон страстных и ярких танцев, кроме того, не обошлось и без неожиданных новостей.

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