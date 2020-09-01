День знаний: звездные родители показали, как отвели детей в школу

Звезды показали, как прошел День знаний в их семьях. Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сегодня начался учебный год с соблюдением карантинных ограничений. Знаменитости украинского шоу-бизнеса опубликовали фото своих школьников в Instagram и показали, как прошел День знаний в их семьях.

Тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова продемонстрировала фотографии, на которых позирует вместе с двумя детьми возле школы.

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик была на съемках. Однако отвел в школу 8-летнюю дочь отец Андрей Дикий.

Певец Александр Пономарев отправил сына Александра в 8-й класс.

Телеведущая Лидия Таран отвела в школу дочь Василису.

Жена ведущего Григория Решетника Кристина тоже показала, как супруги провела сына в школу.

Муж артистки балета Екатерины Кухар — Александр Стоянов — провел дочь в 1-й класс, а сына - в 5-й класс.

Ведущий Владимир Остапчук отвел дочь в 1-й класс.

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя показал, насколько рад был его сын встретить учительницу.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Слова зайві :) @alyoshasinger Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia) 31 Авг 2020 в 10:39 PDT

30 августа на канале "1+1" состоялся первый прямой эфир обновленного сезона проекта "Танцы со звездами". Эфир был полон страстных и ярких танцев, кроме того, не обошлось и без неожиданных новостей.