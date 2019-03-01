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пятница, 01 марта 2019 17:06

День рождения Егора Гордеева: Семья с щенком пришла поздравить ведущего в прямом эфире
4

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27 февраля Егору Гордееву исполнилось 29 лет
Фото: пресс-служба
27 февраля Егору Гордееву исполнилось 29 лет
27 февраля Егору Гордееву исполнилось 29 лет
27 февраля Егору Гордееву исполнилось 29 лет

В среду, 27 февраля, день рождения отметил ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев. Имениннику исполнилось 29 лет.

Поздравить ведущего пришла семья Пасько, которой летом Егор подарил своего щенка черного лабрадора Джума - Синьку. Маленький хозяин собаки Глеб переименовал Синьку в Симку.

Щенок, которому уже 10 месяцев, появился вместе со своими новыми хозяевами - Еленой и ее сыном Глебом в студии "Сніданку з 1+1" в прямом эфире.

Чтобы подготовить Егору сюрприз, Елена заранее написала ведущему Руслану Сеничкину на странице в Facebook.

"Мой сын Глеб, получил в подарок дочь лабрадора Джума, теперь она Сима. У Егора приближается день рождения. Наша семья, хотела бы поздравить его с этим праздником. Подарить ему положительные эмоции".

Именинник не знал о готовящемся сюрпризе и был невероятно удивлен.

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"Тебя не узнать. Ты уже почти стала такой же большой, как Джум. Это так неожиданно", - сказал Егор Гордеев.

После эфира Егора ждали гости, коллеги, ведущие с подарками и огромным тортом, на котором разместился глобус, карта Латинской Америки, где мечтает побывать ведущий, яхта, самолет, виза, загранпаспорт.

Автор: пресс-служба
  27 февраля Егору Гордееву исполнилось 29 лет
27 февраля Егору Гордееву исполнилось 29 лет

Детская мечта Егора - быть капитаном яхты. Ведущий верит, что его мечта скоро осуществится.

Напомним, весной 2018-го пес ведущего Егора Гордеева - черный лабрадор Джум впервые стал отцом. У него родилось 8 щенков. По традиции, которая существует в кинологов, один малыш остается хозяевам отца, другие - матери. Егор и его семья решили не продавать щенка, а отдать в хорошие руки. Для этого все желающие могли написать пост на страницу "Сніданку з 1+1" в Facebook и рассказать, зачем им нужен пес.

В первые 10 минут после публикации зрители засыпали своими историями, оставив более 200 сообщений.

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Дата
01
марта

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