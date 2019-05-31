День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках

Фото: obozrevatel.com

31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Праздник создали американские блондинки-юристы после выхода фильма "Блондинка в законе" в 2001 году.

Как блондинки изменили и продолжают изменять мир к лучшему пишет OBOZREVATEL.

Оля Полякова начинала карьеру с обучения музыке. После музыкальной школы, блондинка закончила с красным дипломом музыкальное училище по классу хорового дирижирования. Выпускница Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала. Диапазон голоса певицы - 3 октавы. После обучения девушка медленно, но уверенно начала продвигаться в шоу-бизнес. На сегодняшний день Полякова является успешной певицей, актрисой, телеведущей, снимается в рекламах. На ее счету несколько альбомов, фильмов, пара десятков синглов, а телешоу с участием Оли Поляковой не счесть. Оля Полякова показала - блондинки могут все.

Автор: obozrevatel.com Праздник создали американские блондинки-юристы после выхода фильма "Блондинка в законе" в 2001 году

Народная артистка Украины Тина Кароль, победительница многих конкурсов и обладательница почетных премий и званий, в том числе лучший исполнитель Украины по версии ряда национальных премий. Достигла признания в молодом возрасте. В течение карьеры активно гастролирует по Украине. Является лицом ряда компаний. Ее помещают на обложки глянцевых журналов. Тина Кароль - желанная гостья на крупнейших национальных мероприятиях. Активно занимается благотворительностью, также является тренером "Голос" и "Голос. Дети". Кароль известна своим патриотизмом и любовью к украинской культуре, кроме своего репертуара, девушка на своих концертах исполняет украинские народные песни, колядки, выступает с детскими хорами. За отсутствие фальши и искренность народ и полюбил блондинку.

Светлана Лобода постоянно эпатирует публику. Заслуженная артистка Украины, участница Евровидения-2009. Обладательница многочисленных премий и наград, талантливая певица и мульти-инструментал - играет на басу, гитаре, барабанах, фортепиано. Вошла в историю легендарной группы "ВИА Гра" как участница. Последние годы ходят слухи о романе Светланы Лободы и фронтмена Rammstein Тиля Линдемана. В том числе, отцовство новорожденной дочери Лободы, так же приписывают грозному рокеру. Блондинки могут быть жесткими и сексуальными.

Автор: obozrevatel.com Праздник создали американские блондинки-юристы после выхода фильма "Блондинка в законе" в 2001 году

Елена Зеленская еще привыкает к званию первой леди. Свою деятельность жена нынешнего президента не афишировала долгие годы. Активно интересоваться ею начали только в 2019 году, с началом политической карьеры мужа. Владимир и Елена Зеленская женаты уже 16 лет, Провстречались к этому 8 лет. Зеленская показала отличное чувство юмора и, вскоре, она влилась в коллектив "Квартала-95" как сценарист. Сочетание холодного ума и прекрасного чувства юмора блондинки остаются практически неуязвимыми.

Настя Ивлеева стала популярной не так давно. Блогерша, телеведущая, вайнерша, актриса, модель. Настя Ивлеева стала популярна благодаря интервью с Юрием Дудем, после которого ее "15 сантиметров" стали интернет-мемом. Девушка сочетает образы сексуальной блондинки и обычной "телки с района", часто появляясь в своих "вайнах" и на фото в соответствующей одежде и без макияжа. Не стесняется подогревать интерес публики откровенными фотосетами. Ивлеева чувствует аудиторию и ведет себя максимально прямолинейно, видимо потому на Instagram-аккаунт Насти подписалось почти 12 млн фолловеров. Стильно, сексуально, молодежно - блондинки до сих пор умеют оставаться в центре внимания.

Памела Андерсон и ее "Спасатели Малибу" вошли в поп-культуру и надолго засели в воспаленных умах молодежи тех лет. Секс-символ США, актриса, фотомодель она украшала плакаты и обложки журналов, в том числе и Playboy. При упоминании известных блондинок Памела приходит на ум одной из первых. Блондинки не могут оставлять равнодушными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снимут сериал о последних месяцах жизни Мэрилин Монро

Мэрилин Монро - эталон красоты Америки и всего мира. Секс-символ 50-х годов, актриса, певица, интриганка, харизматичная и незабываема. Простая по происхождению девушка, за свою короткую жизнь смогла стать иконой ретро-эпохи. Наиболее востребованная актриса того времени. Именно за образ глуповатой, но очаровательной блондинки Монро и полюбилась публике. Монро называют любовницей не менее обожаемого народом президента США Джона Кеннеди. Имя женщины - Норма Мортенсон. Стала популярна именно после пластики и осветления волос. Мэрилин Монро доказала, что блондинки умеют делать историю.

Автор: obozrevatel.com Праздник создали американские блондинки-юристы после выхода фильма "Блондинка в законе" в 2001 году

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как надолго сохранить цвет волос после окрашивания

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник (Екатерина Винницкая) стала известной благодаря популярному сериалу от телеканала History "Викинги". К восьми годам Екатерина Винницкая говорила исключительно на русском языке. Предки актрисы родом из Галичины. Ходила в украинскую школу, посещала украинскую католическую церковь. Сейчас она нередко вспоминает о своих украинских корнях. Увлекается боевыми искусствами, имеет лицензию охранника. Хрупкие блондинки не только могут постоять за себя, но и защитить других.

Сестра украинского чемпиона Василия Ломаченко одна из самых привлекательных девушек в украинском спорте. Анастасия Ломаченко мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.