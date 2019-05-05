Деми Роуз засветила пышные ягодицы в экстремальном бикини

Фото: dailymail.co.uk

Британская модель 24-летняя Деми Роуз очередной раз продемонстрировала свою безупречную фигуру в сексуальном бикини. На этот раз звезда позировала во время фотосессии в Тунисе.

На Деми был крошечный купальник нюдового цвета со стразами и массивными украшениями. Она позировала босиком с распущенными волосами. На лице был минималистичный макияж без ярких акцентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда "Квартала 95" полностью обнажилась на фото

На спине Деми было видно несколько завязок, что подчеркивали тонкую талию. Плавки откровенно открывали пышные ягодицы модели.

Автор: dailymail.co.uk Звезда позировала во время фотосессии в Тунисе

Недавно американская реперка Cardi B всколыхнула сеть видео, на котором она полностью обнажена. Ролик звезда запостила в Instagram.