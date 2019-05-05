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воскресенье, 05 мая 2019 17:05

Деми Роуз засветила пышные ягодицы в экстремальном бикини
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Звезда позировала во время фотосессии в Тунисе
Фото: dailymail.co.uk
Звезда позировала во время фотосессии в Тунисе
Звезда позировала во время фотосессии в Тунисе
Звезда позировала во время фотосессии в Тунисе

Британская модель 24-летняя Деми Роуз очередной раз продемонстрировала свою безупречную фигуру в сексуальном бикини. На этот раз звезда позировала во время фотосессии в Тунисе.

На Деми был крошечный купальник нюдового цвета со стразами и массивными украшениями. Она позировала босиком с распущенными волосами. На лице был минималистичный макияж без ярких акцентов.

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На спине Деми было видно несколько завязок, что подчеркивали тонкую талию. Плавки откровенно открывали пышные ягодицы модели.

Автор: dailymail.co.uk
  Звезда позировала во время фотосессии в Тунисе
Звезда позировала во время фотосессии в Тунисе

Недавно американская реперка Cardi B всколыхнула сеть видео, на котором она полностью обнажена. Ролик звезда запостила в Instagram.

Daily Mail
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