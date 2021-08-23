Деми Роуз снова зажгла сеть

Фото: Instagram.com/demirose

Британская модель 26-летняя Деми Роуз продолжает радовать поклонников горячими фото. Кадрами звезда делится на своей странице в Instagram.

На одной серии фотографий модель предстала на террасе в белоснежной комбинации и крошечных трусиках. Пикантный наряд подчеркнул пышные формы Роуз и вызвал восторг у многочисленных поклонников.

На других снимках Деми появилась с обнаженным бюстом, прикрыв его книгой.

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Британская модель Деми Роуз перевоплотилась в сказочную Рапунцель. Модель позировала, сидя на балконе и распустив длинные волосы. Из одежды на модели был только полупрозрачный салатовый пеньюар.