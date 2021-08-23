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понедельник, 23 августа 2021 23:46

Деми Роуз снова зажгла сеть
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Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками
Фото: Instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками

Британская модель 26-летняя Деми Роуз продолжает радовать поклонников горячими фото. Кадрами звезда делится на своей странице в Instagram.

На одной серии фотографий модель предстала на террасе в белоснежной комбинации и крошечных трусиках. Пикантный наряд подчеркнул пышные формы Роуз и вызвал восторг у многочисленных поклонников.

На других снимках Деми появилась с обнаженным бюстом, прикрыв его книгой.

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Британская модель Деми Роуз перевоплотилась в сказочную Рапунцель. Модель позировала, сидя на балконе и распустив длинные волосы. Из одежды на модели был только полупрозрачный салатовый пеньюар.

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