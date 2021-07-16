Деми Роуз поразила пикантными кадрами

Британская супермодель Деми Роуз захватила подписчиков новыми снимками.

На фото, опубликованных в Instagram, звезда предстала в пикантном образе.

Модель надела красочный купальник, который подчеркнул ее пышные формы. Она распустила волосы и закинула длинные локоны назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нестандартная красота: невысокие звезды, которые достигли огромного успеха

Образ модель дополнила лаконичным золотистым браслетом и нюдовим макияжем.

"Совершила путешествие в космос, чтобы очистить свой ум", - подписала фото Роуз.

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян продолжает завоевывать сеть соблазнительными фотографиями. На этот раз более 200 млн ее подписчиков в Instagram были поражены мегаспокусливимы снимками. Звезда позировала босиком на теннисном корте с ракеткой в ​​руках.