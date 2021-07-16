Деми Роуз поразила пикантными кадрами

Британская супермодель Деми Роуз захватила подписчиков новыми снимками.
На фото, опубликованных в Instagram, звезда предстала в пикантном образе.
Модель надела красочный купальник, который подчеркнул ее пышные формы. Она распустила волосы и закинула длинные локоны назад.
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Образ модель дополнила лаконичным золотистым браслетом и нюдовим макияжем.
"Совершила путешествие в космос, чтобы очистить свой ум", - подписала фото Роуз.
Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян продолжает завоевывать сеть соблазнительными фотографиями. На этот раз более 200 млн ее подписчиков в Instagram были поражены мегаспокусливимы снимками. Звезда позировала босиком на теннисном корте с ракеткой в руках.
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