Деми Роуз показала пышную грудь без бюстгальтера

Деми Роуз снялась у звездного фотографа. Фото: @demirosemawby

Британская модель Деми Роуз опубликовала в сети соблазнительный снимок, на котором засветила грудь без бюстгальтера.

Селебрити позировала перед камерой звездного фотографа Грегорио Кампоса.

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Девушка была одета в джинсы и пиджак, который едва прикрывал ее пышный бюст.

Читатели Деми положительно комментировали откровенную фотографию:

"Ты бомба", "Горячая штучка", "Само совершенство", "Шикарная", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Rose (@demirosemawby) 18 Июн 2019 в 4:07 PDT

Instagram-модель Деми Роуз поделилась с поклонниками откровенными фото в крошечном золотом купальнике.