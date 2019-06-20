Деми Роуз показала пышную грудь без бюстгальтера

Британская модель Деми Роуз опубликовала в сети соблазнительный снимок, на котором засветила грудь без бюстгальтера.
Селебрити позировала перед камерой звездного фотографа Грегорио Кампоса.
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Девушка была одета в джинсы и пиджак, который едва прикрывал ее пышный бюст.
Читатели Деми положительно комментировали откровенную фотографию:
"Ты бомба", "Горячая штучка", "Само совершенство", "Шикарная", - пишут они.
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Instagram-модель Деми Роуз поделилась с поклонниками откровенными фото в крошечном золотом купальнике.
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