Деми Роуз похвасталась размерами своих ягодиц

Фото: Instagram

Британская модель купальников и нижнего белья Деми Роуз поделилась в соцсети новой сексуальной фотографией. На этот раз она сделала акцент на своих пышных ягодицах.

"Я не нуждаюсь, чтобы вы меня искали. Вы меня не удовлетворяете", - подписала фотографию Деми. Пост набрал больше 572 тыс. лайков.

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На фото знаменитость стоит спиной к камере. Ее длинные волосы распущенные, поэтому не видно, есть ли на Деми бюстгальтер.

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