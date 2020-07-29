Деми Роуз похвасталась аппетитными формами

Британская модель Деми Роуз опубликовала откровенные фото с отдыха в Испании в своем Instagram. На фотографиях 25-летняя Роуз эротично позирует в черном купальнике, который едва прикрывает прелести красавицы, а позади - море.

Автор: Instagram В комментариях поклонники написали множество комплиментов Роуз

"Любовь к себе - настоящая волна", - написала модель в Instagram.

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Автор: Instagram В комментариях поклонники написали множество комплиментов Роуз

В комментариях поклонники написали множество комплиментов. Фотография Роуз за 12 часов собрала около 400 тыс. предпочтений.

Модель 25-летняя Деми Роуз щеголяет перед подписчиками жаркими снимками с отдыха на райском испанском острове Ибица.