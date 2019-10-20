Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне

Фото: dailymail.co.uk

Британская модель 24-летняя Деми Роуз снялась в новой откровенной фотосессии. Свои пышные формы знаменитость продемонстрировала в каньоне Ред Рок вблизи Лас-Вегаса в США.

Роуз позировала в черных стрингах и легкой белой накидке. Ее грудь были обнажены, только соски прикрывали наклейки и форме сердечек. На некоторых снимках модель прикрывает интимные места руками, а на шее имеет массивное ожерелье в индейском стиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ню-модель Деми Роуз разделась на улице догола ради откровенного фото

Пользователи предположили, что после такой фотосессии бывший бойфренд Деми, диджей Крис Мартинес будет жалеть за тем, что потерял. Пара разорвала отношения на прошлой неделе.

Автор: dailymail.co.uk Деми Роуз имеет в Instagram больше 9 млн подписчиков

Недавно Деми Роуз соблазнила фанатов откровенными снимками в белье в стиле БДСМ. На фото она предстала в латексной белье с ремешками. Черный наряд эффектно подчеркнул формы звезды и чуть прикрывал интимные места.