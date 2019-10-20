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воскресенье, 20 октября 2019 15:01

Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
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Деми Роуз имеет в Instagram больше 9 млн подписчиков
Фото: dailymail.co.uk
Деми Роуз имеет в Instagram больше 9 млн подписчиков
Деми Роуз имеет в Instagram больше 9 млн подписчиков
Деми Роуз имеет в Instagram больше 9 млн подписчиков
Деми Роуз имеет в Instagram больше 9 млн подписчиков

Британская модель 24-летняя Деми Роуз снялась в новой откровенной фотосессии. Свои пышные формы знаменитость продемонстрировала в каньоне Ред Рок вблизи Лас-Вегаса в США.

Роуз позировала в черных стрингах и легкой белой накидке. Ее грудь были обнажены, только соски прикрывали наклейки и форме сердечек. На некоторых снимках модель прикрывает интимные места руками, а на шее имеет массивное ожерелье в индейском стиле.

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Пользователи предположили, что после такой фотосессии бывший бойфренд Деми, диджей Крис Мартинес будет жалеть за тем, что потерял. Пара разорвала отношения на прошлой неделе.

Автор: dailymail.co.uk
  Деми Роуз имеет в Instagram больше 9 млн подписчиков
Деми Роуз имеет в Instagram больше 9 млн подписчиков

Недавно Деми Роуз соблазнила фанатов откровенными снимками в белье в стиле БДСМ. На фото она предстала в латексной белье с ремешками. Черный наряд эффектно подчеркнул формы звезды и чуть прикрывал интимные места.

Daily Mail
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