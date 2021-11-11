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четверг, 11 ноября 2021 15:24

Деми Мур отмечает 59-летие. Скандальные факты об актрисе и ее самые горячие фото
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11 ноября американская кинозвезда Деми Мур отмечает 59 лет. Стала популярной благодаря роли в фильмах "Призрак" и "Стриптиз", а также соблазнительным фотосессиям, в которых Мур неоднократно участвовала и кадрами из которых украшала обложки глянцев.

Почему актриса снималась в фильмах для взрослых и с кем крутила романы, подготовила Gazeta.ua.

1. Мать Мур "продала" дочь насильнику за $500.

В 2019 году актриса выпустила шокирующую автобиографию. В книге призналась, что стала жертвой изнасилования в юности. Виновницей стала ее же мать, которая "продала" дочь владельцу клуба за $500.

Справиться с психологической травмой Мур смогла лишь несколько десятков лет спустя, объявив ужасную правду в своих мемуарах. Она отмечала, что главными целями признания являются освобождение от внутренней боли и попытка поддержать тех, кто также испытал насилие со стороны близких.

2. Снималась в порнофильмах.

Мур принимала участие в съемках нескольких фильмов для взрослых. А когда прославилась, приложила немало усилий, чтобы порнофильмы с ее участием были удалены из интернета. Также актриса соглашалась на откровенные фотосессии. В начале карьеры она считала, что подобные съемки обеспечат ей приглашение на кастинг.

Американская актриса Деми Мур отмечает 59-летие
Фото: instagram.com/demimoore
Американская актриса Деми Мур отмечает 59-летие
Американская актриса Деми Мур отмечает 59-летие
Американская актриса Деми Мур отмечает 59-летие
Американская актриса Деми Мур отмечает 59-летие

3. Впервые пошла под венец в 17 лет.

Мур пыталась покинуть родительский дом, поэтому решила как можно быстрее создать собственную семью. 16-летней закрутила роман с музыкантом Фредди Муром, который старше ее на 12 лет и был женат. Когда будущей звезде исполнилось 17, артист расстался с женой и сыграл скромную свадьбу с Деми. В браке они прожили пять лет. После развода актриса оставила себе фамилию мужчины. А ее девичьей фамилией была Гайнз.

4. Имела романы с голливудскими красавцами.

В 1987 году актриса вышла замуж за кинозвезду Брюса Уиллиса. Пара была вместе 13 лет и воспитывала троих дочерей: Румер, Талулу и Скаут. В 2000-м разорвали отношения. Через 5 лет после развода Мур вышла замуж за актера Эштона Кутчера, с которым прожила около 8 лет в браке.

Но по мнению западных журналистов, Мур крутила романами и с другими звездами Голливуда: в разное время была в непродолжительных отношениях с Леонардо Ди Каприо, Колином Фарреллом и Орландо Блумом.

5. Пережила многочисленные измены Кутчера и выкидыш.

Пара актеров объявили об отношениях в 2003 году. Два года спустя сыграли свадьбу. Но хоть и с разницей в возрасте (Мур старше Кутчера на 16 лет), супруги казались идеальными. Сначала фанатов шокировала новость об их разводе в 2013 году. А в мемуарах Мур поделилась деталями своего третьего брака.

Выяснилось, что долгое время Кутчер изменял жене и принуждал ее к сексу втроем. А потом поставил ультиматум: либо открытый брак с правом заниматься сексом с другими, либо развод. Актриса согласилась на его условия. Но спасти брак им не удалось.

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Также Мур признавалась, что в первый год их брака пережила выкидыш: актриса забеременела девочкой, но на шестом месяце потеряла ребенка.

Актеры Деми Мур и Брюс Уиллис расстались в 2000 году после 13 лет брака. У супругов родились 3 дочери. Впоследствии выяснилось, что Уиллис изменял жене. Пара разрывала отношения со скандалами: они спорили, а Мур как-то выбросила вещи мужа из дома.

Через некоторое время им удалось восстановить теплые отношения. Актер часто видится с дочерьми. Также присутствовал на свадьбе экс-жены и Эштона Катчера. А после развода Мур и Катчера Уиллис был первым, кто поддерживал ее. В 2019-м актер пригласил бывшую возлюбленную на празднование 10-й годовщины брака с 2-й женой Эммой Хеминг.

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Дата
11
ноября

Деми Мур отмечает 59-летие. Скандальные факты об актрисе и ее самые горячие фото

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