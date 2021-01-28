Делили детей и имущество в суде. 5 самых скандальных звездных разводов

Скандальные бракоразводные процессы звезд затягивались из-за того, что экс-супруги договаривались по поводу опеки над детьми и разделяли имущество.

Gazeta.ua предлагает вспомнить самые громкие звездные разводы.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт официально расстались 12 апреля 2019-го.

Пара начала встречаться в 2005 году во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". Джоли и Питт прожили вместе 7 лет перед тем, как объявить о помолвке в 2012-м. Поженились 23 августа 2014-го. Пара воспитывала вместе 6 детей: Мэддокса, Захару, Шайло, Пакса Тьен, Нокса Леона и Вивьен Марчелин.

Слухи о том, что в отношениях звездной пары расстройство, появились в 2015-м. 19 сентября 2016-го Джоли подала на развод. Судебный процесс затянулся на более чем 3 года из-за того, что пара решала вопрос опеки над детьми.

Адель и Саймон Конекки

Британская певица Адель подала на развод с бизнесменом Саймоном Конекки в сентябре 2019 года. О разрыве отношений объявила еще весной того же года.

С помощью медиаторов (нейтральных относительно конфликта людей. - Gazeta.ua) экс-супруги согласовали условия развода. И 15 января соответствующие документы пара передала в суд.

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Бизнесмен и артистка имеют общего 8-летнего сына Анджела. Рассчитывали на совместную опеку над ребенком. Подробности договоренностей не сообщается.

Юэн МакГрегор и Ив Мавракис

Шотландский актер Эван МакГрегор официально развелся с женой Ив Мавракис летом 2020-го. Пара прожила в браке 22 года.

Фото: instagram.com/angelina_jolie_

Актер объявил о разводе в январе 2018 года. Причиной назвал "непримиримые разногласия". Впоследствии выяснилось, что супруги разорвали отношения из-за романа МакГрегора с Мэри-Элизабет Уинстед, которая снималась вместе с ним в сериале "Фарго".

Развод продолжался более 2 лет из-за того, что пара решала имущественные и финансовые вопросы. Также согласовывали опеку над детьми. Они воспитывали вместе 4 дочерей: Клару Матильду, Эстер Роуз, Джамиян и Анук. МакГрегор был уверен, что платит слишком много алиментов. А его экс-жена хотела, чтобы актер мог видеться с детьми лишь с ее согласия.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подали на развод 30 июня 2015-го. За день до этого отметили десятую годовщину свадьбы. Бракоразводный процесс длился около 3 лет из-за того, что пара договаривалась по опеке над детьми.

Звезды закрутили роман в 2004 году. Через год тайно поженились. У супругов родились 3 детей: дочери Вайолет Энн, Серафина Роуз и сын Сэмюэль.

Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн

В конце января 2020-му звездная пара Ченнинг Татум и Дженна Дьюенн сообщила, что официально развелась.

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Развод актеров продолжалось около 1,5 лет из-за того, что экс-супруги не могли согласовать опеку над общей дочерью Эверли. Впоследствии пара договорилась и разделила обязанности.

В 2020 году многие звездные пары сыграли свадьбу. Однако не обошлось без громких разводов. В некоторых знаменитостей судебные решения затягивались на месяцы, а кто-то завершил роман мирным путем.