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понедельник, 24 мая 2021 14:29

Deep-pop певица показала фэшн-новеллу посреди пустыни

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Deep-pop певица показала фэшн-новеллу посреди пустыни
Sansa презентовала дебютный клип на песню "Птицы". Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Deep-pop артистка Sansa выпустила дебютную видеоработу на песню "Птицы".

Съемки клипа проходили в антиутопической местности Житомирской области. По сюжету, главный герой - в окружении трех фантомов: любви, страсти и привязанности.

"Когда я впервые прочитала идею режиссера, прониклась к муравьев. Леонид настолько точно и тонко почувствовал мой рассказ о мечте и смог предложить именно тот сюжет, который я отдаленно представляла", - отметила певица.

Клипмейкер Леонид Колосовский экранизировал песню.

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"Это фэшн-новелла о человеческой самоотверженности и стремлении к мечте. О том, что хоть каждый из нас самостоятельно определяет, как и к чему он движется, рядом с нами всегда есть фантомы, которые нас сопровождают. И только имея силу внутреннего желания, мы способны достичь своего", - прокомментировал режиссер.

Группа The Вйо и закарпатский певец Jonych презентовали клип на песню "Брати". Эта композиция является автобиографической: Jonych - близнец фронтмена группы Мирослава Кувалдина. Они не знали о существовании друг друга 40 лет.

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