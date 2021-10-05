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"Давній друг". Рэпер выпустил клип на саундтрек к роману Артема Чеха

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&quot;Давній друг&quot;. Рэпер выпустил клип на саундтрек к роману Артема Чеха
Freel выпустил клип на песню "Давній друг". Фото: instagram.com/me.freel

Рэпер 35-летний Freel представил видеоработу на песню "Давній друг". Сингл стал саундтреком к роману "Хто ти такий" писателя Артема Чеха.

Режиссером клипа выступил Денис Захаров. В клипе, опубликованном на YouTube-канале рэп-исполнителя, показывают историю "настоящей дружбы, детства, проведенного в 1990-х, когда лучшим развлечением для детей были не смартфон, а мяч". О премьере Freel сообщил в Facebook.

"Эта песня – саундтрек к книге Артема Чеха "Хто ти такий?". Мы с Чехом дружим уже, страшно сказать, 16 лет, а сюжет клипа вращается вокруг вполне реального патрона, который Артем когда привез с АТО", – рассказал рэпер.

Автором инструментала в песне является саундпродюсер Стас Черный: он сотрудничает с такими исполнителями, как Alyona Alyona, Kalush, Кристина Соловей и группа "Океан Эльзы".

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Бывший участник группы "На Відміну Від", что основал с Андреем Беляевым в 2005 году, и украинский рэпер Freel выпустил третий сингл "Шо там у хохлів" из своего альбома "Спалах", в котором вспомнил самые громкие фейки российской пропаганды.

По словам исполнителя, "Шо там у хохлів" – это ироничная история о русском ученом, филологе, которому каждый день по телевизору показывали ужасы, которые якобы происходят в Украине.

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