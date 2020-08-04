Даша Астафьева празднует 35-летие: самые сексуальные фото звезды

Фото: Instagram

4 августа певице Дарье Астафьевой исполняется 35 лет. Фотомодель, актриса и певица покорила красотой и сексуальностью миллионы мужчин.

Карьера Астафьевой началась после участия в шоу "Фабрика звезд", где она не заняла призового места. Позднее стала солисткой группы NikitA, после чего стала популярной.

Артистка снялась в фотосессии для журнала Playboy. Через несколько лет сексапильная красотка встретилась с основателем журнала и подписала контракт с американским изданием.

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Модельной и музыкальной карьерами девушка не ограничилась. С 2005 года Астафьева снимается в фильмах. Два года назад она сыграла главную роль в украинском кино "Свингеры".

Певица, известная под псевдонимом NK, на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором танцует полуобнаженной под песню группы Mozgi. Из-за этого ее затравили фаны.