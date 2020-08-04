 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 216
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 252
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 16956
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3636
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 891
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6651
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
10
9
5
5
8
Даша Астафьева празднует 35-летие: самые сексуальные фото звезды
Даша Астафьева празднует 35-летие: самые сексуальные фото звезды
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Кристина Луговая представляет песню с нового альбома
Кристина Луговая представляет песню с нового альбома
Украинская Кардашьян показала на эротическом селфи экстремально откровенное декольте
Украинская Кардашьян показала на эротическом селфи экстремально откровенное декольте
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Видео
Все видео
Белая вечеринка: Могилевская ярко отпраздновала юбилей
Белая вечеринка: Могилевская ярко отпраздновала юбилей
Звезда "Квартала" показала на видео голую грудь
Звезда "Квартала" показала на видео голую грудь
Лобода выпустила клип, в котором снялись Лолита, Собчак и Варнава
Лобода выпустила клип, в котором снялись Лолита, Собчак и Варнава
Позитив заинтриговал фанов новостью
Позитив заинтриговал фанов новостью
Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым
Пэрис Хилтон показала страстное видео с любимым
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты добиваются выполнения языкового закона общественными заведениями
Просмотров: 216
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6651
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1413
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 15:44

Даша Астафьева празднует 35-летие: самые сексуальные фото звезды
10

  Комментировать

Фотомодель, актриса и певица покорила красотой и сексуальностью сердца миллионов мужчин.
Фото: Instagram
Фотомодель, актриса и певица покорила красотой и сексуальностью сердца миллионов мужчин.
Фотомодель, актриса и певица покорила красотой и сексуальностью сердца миллионов мужчин.
Фотомодель, актриса и певица покорила красотой и сексуальностью сердца миллионов мужчин.
Фотомодель, актриса и певица покорила красотой и сексуальностью сердца миллионов мужчин.

4 августа певице Дарье Астафьевой исполняется 35 лет. Фотомодель, актриса и певица покорила красотой и сексуальностью миллионы мужчин.

Карьера Астафьевой началась после участия в шоу "Фабрика звезд", где она не заняла призового места. Позднее стала солисткой группы NikitA, после чего стала популярной.

Артистка снялась в фотосессии для журнала Playboy. Через несколько лет сексапильная красотка встретилась с основателем журнала и подписала контракт с американским изданием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оля Полякова щеголяет длинными ножками

Модельной и музыкальной карьерами девушка не ограничилась. С 2005 года Астафьева снимается в фильмах. Два года назад она сыграла главную роль в украинском кино "Свингеры".

Певица, известная под псевдонимом NK, на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором танцует полуобнаженной под песню группы Mozgi. Из-за этого ее затравили фаны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Даша Астафьева празднует 35-летие: самые сексуальные фото звезды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и &quot;смертельно опасный&quot; салат: 5 блогов недели
Олигархи ищут замену Зеленскому, РФ и Турция сошли с ума и "смертельно опасный" салат: 5 блогов недели
 Просмотров: 60832
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
 Просмотров: 16956
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео
 Просмотров: 7164
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 1 Просмотров: 6400
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 6363
Знаменитости
Несмотря на скандалы, королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
Несмотря на скандалы, королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения Просмотров: 243
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 3186
Кристина Луговая представляет песню с нового альбома
Кристина Луговая представляет песню с нового альбома
5
 Просмотров: 117
"Проклинаешь все" - Джамала поделилась деталями перелета с детьми
"Проклинаешь все" - Джамала поделилась деталями перелета с детьми Просмотров: 1089
Лобода опубликовала "горячее" фото с отдыха
Лобода опубликовала "горячее" фото с отдыха Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
3
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
2
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
Голосов: 41111
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua