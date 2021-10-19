"Чудо-женщина" предстала в боди и колготах и призналась, сколько заработала за супергеройский фильм

Израильская актриса 36-летняя Галь Гадот приняла участие в смелой фотосессии. Звезда украсила обложку издания американского ELLE.

Модель позировала в эффектных образах. Снимки опубликовала в Instagram. На них появилась в черном боди, желтом пальто и колготах в крапинку. На одном фото сменила пальто на красную кофту. Образ дополнила черными туфлями.

В интервью изданию звезда поделилась, какие сложности были в начале карьеры в Голливуде.

Фото: Грег Уильямс для издания ELLE

"После участия в фильме "Форсаж" в 2009 году я продолжала ходить на прослушивания, пока не устала пытаться. Когда почти сдалась, получила роль в фильме" Чудо-женщина ". Я в юности не интересовалась комиксами. Но знала, что фильм о супер-героине станет переломным моментом. За первую часть получила 300 тысяч долларов. Это немного по голливудским меркам. Но я была чрезвычайно благодарна", - призналась она.

Тогда фильм заработал более $800 млн.

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"Когда появилось продолжение ленты "Чудо-женщина 1984", я была готова отказаться, если мне не заплатят честно. Я получила в 30 раз больше, чем за предыдущий фильм", - добавила звезда.

Израильская актриса Галь Гадот родила третьего ребенка. Девочку назвали Даниэлой. Знаменитость опубликовала семейное фото в Instagram. На нем женщина позировала вместе с младенцем, старшими дочерьми 9-летней Альмой, 4-летней Майей и мужем - бизнесменом Яроном Версано.