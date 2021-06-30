"Чудо-женщина" Галь Гадот стала матерью в третий раз и показала младенца

Израильская актриса 36-летняя Галь Гадот родила третьего ребенка. Она стала матерью девочки, которую назвали Даниэлой.

Знаменитость опубликовала семейное фото в Instagram. На нем женщина позировала вместе с младенцем, старшими дочерьми 9-летней Альмой, 4-летней Майей и мужем - бизнесменом Яроном Версано.

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"Моя милая семья. Я не могу быть более благодарной и счастливой (и уставшей). Мы рады приветствовать Даниэлу в семье. Я посылаю всем любовь и здоровье", - подписала фотографию Гадот.

Фото: instagram.com/gal_gadot

В марте израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины во Вселенной кинокомиксов DC, сообщила, что беременна третьим ребенком. На опубликованной фотографии Гадот обнимает дочерей Альму и Маю, пока ее муж касается округлившегося живота.