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четверг, 04 ноября 2021 11:36

"Чудо-женщина" Галь Гадот восхитила кадрами с откровенной фотосессии
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Израильская актриса Галь Гадот снялась в соблазнительной фотосессии для глянцв. Звезда стала героиней ноябрьского номера Marie Claire Brasil.

На кадрах, опубликованных на официальной странице издания в Instagram, артистка позирует на пляже. Для съемки стилисты подготовили нежные образы: звезда позировала в белом брючном костюме и бежевом тренче. На обложке появилась в белой рубашке и высоких черных шортах, показав красивые длинные ноги.

Израильська актриса Галь Гадот украсила обложку глянца
Фото: Дуди Хассон для Marie Claire Brasil
Израильська актриса Галь Гадот украсила обложку глянца
Израильська актриса Галь Гадот украсила обложку глянца
Израильська актриса Галь Гадот украсила обложку глянца
Израильська актриса Галь Гадот украсила обложку глянца

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Автор фотографий израильский фотограф Дуди Хассон.

Израильская актриса 36-летняя Галь Гадот приняла участие в смелой фотосессии. Звезда украсила обложку издания американского ELLE.

Модель позировала в эффектных образах. На них предстала в черном боди, желтом пальто и колготах в крапинку. На одном фото сменила пальто на красную кофту. Образ дополнила черными туфлями.

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