"Чудо-женщина" Галь Гадот восхитила кадрами с откровенной фотосессии

Израильская актриса Галь Гадот снялась в соблазнительной фотосессии для глянцв. Звезда стала героиней ноябрьского номера Marie Claire Brasil.

На кадрах, опубликованных на официальной странице издания в Instagram, артистка позирует на пляже. Для съемки стилисты подготовили нежные образы: звезда позировала в белом брючном костюме и бежевом тренче. На обложке появилась в белой рубашке и высоких черных шортах, показав красивые длинные ноги.

Фото: Дуди Хассон для Marie Claire Brasil

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голая Леди Гага выпятила пышные ягодицы сразу для двух Vogue

Автор фотографий израильский фотограф Дуди Хассон.

Израильская актриса 36-летняя Галь Гадот приняла участие в смелой фотосессии. Звезда украсила обложку издания американского ELLE. Модель позировала в эффектных образах. На них предстала в черном боди, желтом пальто и колготах в крапинку. На одном фото сменила пальто на красную кофту. Образ дополнила черными туфлями.