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вторник, 23 февраля 2021 08:03

"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
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Израильская актриса 35-летняя Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины во вселенной кинокомиксов DC, поделилась с подписчиками пикантным фото.

Фотографию опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/gal_gadot

Гадот позирует в изысканном черном боди, которое подчеркивает грудь. Автором снимка является режиссер Зак Снайдер. Перезапуск его супергеройского экшена "Лига справедливости" с Гадот в главной роли является одним из самых ожидаемых кинособытий года.

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Режиссер Зак Снайдер снимал "Лигу справедливости" в 2017-м. Досрочно покинул проект из-за самоубийства дочери. Вместо него ленту заканчивал Джосс Уидон. "Лигу справедливости" раскритиковали из-за огромных дыр в сюжете и плохого монтажа. Лента провалилась в прокате, не отбив бюджет в $300 млн.

Недавно вышел трейлер режиссерской версии супергеройского фильма. Перевыпущенная версия продлится 4 часа.

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