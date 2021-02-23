"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото

Израильская актриса 35-летняя Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины во вселенной кинокомиксов DC, поделилась с подписчиками пикантным фото.

Фотографию опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/gal_gadot

Гадот позирует в изысканном черном боди, которое подчеркивает грудь. Автором снимка является режиссер Зак Снайдер. Перезапуск его супергеройского экшена "Лига справедливости" с Гадот в главной роли является одним из самых ожидаемых кинособытий года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Знімуть третю частину "Диво-жінки"

Режиссер Зак Снайдер снимал "Лигу справедливости" в 2017-м. Досрочно покинул проект из-за самоубийства дочери. Вместо него ленту заканчивал Джосс Уидон. "Лигу справедливости" раскритиковали из-за огромных дыр в сюжете и плохого монтажа. Лента провалилась в прокате, не отбив бюджет в $300 млн. Недавно вышел трейлер режиссерской версии супергеройского фильма. Перевыпущенная версия продлится 4 часа.