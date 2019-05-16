"Чудеса фотошопа" - Регина Тодоренко выставила фото в купальнике

Фото: @reginatodorenko

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые стала мамой, снялась в откровенной рекламе купальников бренда Calzedonia.

Фотографии идеального тела звезда разместила в сети.

Тодоренко позировала на фоне моря в бикини разных фасонов и цветов.

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Подписчики знаменитости заподозрили большое количество фотошопа на снимках, ведь Регина только полгода назад родила сына. Фанаты считают, что невозможно вернуться в форму за такой короткий строк.

"Будьте более тактичными. Я доказала, что потерять 20 кг за полгода вполне возможно. Если вы плохо разбираетесь в маркетинге, то я объясню: ни одна реклама не обходиться без ретуши и фотошопа. Но на моих фото обработки минимум", - прокомментировала обвинения Тодоренко.

Комментарии пользователей были негативные и очень резкие.

"Фотошоп творит чудеса", "С фотошопом все мы красивые", "Вообще не ваша фигура, хорошо фотку обработали", "Это не ваше тело, просто голову прифотошопили", - написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 13 Май 2019 в 3:32 PDT

Ведущая Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым стали родителями. Недавно звездная пара впервые показала лицо первенца.