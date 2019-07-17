"Чтобы понял, кого потерял" - Ирина Шейк показала похудевшую фигуру в сети

Фото: @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк, которая недавно развелась с американским актером Брэдли Купером, похвасталась похудевшей фигурой в нижнем белье от бренда Intimissimi.

Соблазнительное фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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Шейк сделала снимок в зеркало. На фото модель позировала в крошечном комплекте белья голубого цвета.

"Мой новый любимый летний цвет", - подписала фото Шейк.

Модель засыпали комплиментами поклонники.

"С каждым годом ты выглядишь все лучше и лучше", "Чтобы Купер понял, кого потерял", "Как можно променять такую роскошную женщину на кого-то еще?", "Идеальная", "Пусть Купер пускает слюни", "Кукла", "Невероятная фигура", - пишут они.

Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер решили прекратить отношения еще в мае, но только сейчас стала известна причина разрыва. Брэдли Купер бросил Шейк ради Леди Гаги.