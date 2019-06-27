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четверг, 27 июня 2019 14:24

"Что за секс?" - Тина Кароль поразила сеть откровенным фото

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&quot;Что за секс?&quot; - Тина Кароль поразила сеть откровенным фото
Тина Кароль поделилась соблазнительным снимком: Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поразила сеть соблазнительным фото.

Фотографию в черном платье в сетку от бренда Altuzarra певица разместила в Instagram.

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На снимке Кароль позировала, поднимая платье вверх и демонстрируя стройные ноги.

Брендовое платье на Тине стоит около 24 тыс. грн.

Поклонники знаменитости начали активно комментировать откровенное фото:
"Как можно быть такой красивой?", "Если фотограф был человек, ему было очень сложно работать", "Это фото нужно на обложку топового журнала", "Что за секс?" - пишут они.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Певица Тина Кароль порадовала сеть соблазнительным снимком в постели. На черно-белом фото знаменитость позировала в черном боди и рубашке наверх.

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