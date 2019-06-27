"Что за секс?" - Тина Кароль поразила сеть откровенным фото

Украинская певица Тина Кароль поразила сеть соблазнительным фото.
Фотографию в черном платье в сетку от бренда Altuzarra певица разместила в Instagram.
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На снимке Кароль позировала, поднимая платье вверх и демонстрируя стройные ноги.
Брендовое платье на Тине стоит около 24 тыс. грн.
Поклонники знаменитости начали активно комментировать откровенное фото:
"Как можно быть такой красивой?", "Если фотограф был человек, ему было очень сложно работать", "Это фото нужно на обложку топового журнала", "Что за секс?" - пишут они.
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Певица Тина Кароль порадовала сеть соблазнительным снимком в постели. На черно-белом фото знаменитость позировала в черном боди и рубашке наверх.
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