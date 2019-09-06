Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская празднуют сегодня, 6 сентября, 16-ю годовщину свадьбы.
Архивные снимки первой четы страны появились на фан аккаунте жены гаранта в Instagram.
На снимках пара в свадебных нарядах позировала в кругу близких и друзей.
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На Зеленскому был одет серый классический костюм и галстук. Первая леди выбрала белое платье с открытыми плечами и чокер в тон. На фотографиях у Зеленской короткие белокурые волосы.
Пользователи сети засыпали публикации комментариями.
"Владимир совсем не изменился", "их любовь похожа на сказку", "красивые молодожены", "ради таких моментов стоит жить".
До свадьбы Владимир и Елена встречались 8 лет. Сейчас пара воспитывает 15-летнюю дочь Александру и 6-летнего сына Кирилла.
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