Через 25 лет: Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун воссоздали сцену из "Друзей"

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из сериала "Друзья", которую сыграли вместе 25 лет назад.
Видео появилось в Instagram Риз.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Так смеялись" - актеры сериала "Друзья" снова вместе
Во время сцены Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон) говорит с младшей сестрой Джилл (Риз Уизерспун).
"Один из самых больших плюсов работы с Джен - это возможность пережить мои любимые моменты из "Друзей", - подписала ролик актриса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая недавно завела страницу в Instagram, установила рекорд.
×
Комментарии