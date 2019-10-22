Через 25 лет: Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун воссоздали сцену из "Друзей"

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену с "Друзей". Фото: @reesewitherspoon

Голливудские актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из сериала "Друзья", которую сыграли вместе 25 лет назад.

Видео появилось в Instagram Риз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Так смеялись" - актеры сериала "Друзья" снова вместе

Во время сцены Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон) говорит с младшей сестрой Джилл (Риз Уизерспун).

"Один из самых больших плюсов работы с Джен - это возможность пережить мои любимые моменты из "Друзей", - подписала ролик актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 18 Окт 2019 в 8:54 PDT

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая недавно завела страницу в Instagram, установила рекорд.