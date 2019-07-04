Церемония под угрозой срыва: известны подробности свадьбы Тодоренко и Топалова

Фото: 24tv.ua

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов официально поженились во второй раз.

Церемония прошла в итальянском городе Сорренто 3 июля.

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Тодоренко выбрала длинное белое платье с кружевом и небольшим шлейфом. Знаменитость отказалась от фаты. На лице Регины был натуральный макияж.

Топалов одетый в смокинг с белым пиджаком и черными брюками.

Свадьба едва не оказалось под угрозой срыва. Во время перелета в аэропорту потеряли багаж Топалова. В чемоданах находились все вещи мужчины, в том числе и свадебный костюм.

Влюбленные Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые поженились 25 октября 2018, перед рождением первенца Михаила. Тайная церемония состоялась в России. Супруги говорят, что они расписались без празднования. Поэтому сейчас пара устроила настоящую свадьбу.