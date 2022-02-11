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пятница, 11 февраля 2022 12:15

"Целый мир в ее глазах" - Димопулос очаровала сеть нежными фото дочери с Мальдив
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Певица Санта Димопулос опубликовала фото дочери Софии. Отдыхают на Мальдивских островах.

Исполнительница часто делится с поклонниками волшебными фотографиями девочки. Звезда показала дочь в Instagram.

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На фото София одета в черный купальник. Пляжный образ дополнила соломенная шляпа.

"Целый мир в ее глазах", - подписала фото звезда.

Дочь Санты Димопулос София
Фото: instagram.com/santadimopulos
Девочке два с половиной года
Она одета в черный купальник и шляпу
Санта Димопулос часто публикует фото с дочерью
Санта Димопулос и ее дочь София

Певица Санта Димопулос отправилась с детьми на отдых. Пока в Украине царит зима, она загорает на Мальдивах. Звезда опубликовала несколько живописных кадров с дочерью Софией. На фото они позируют на белом песке у океана.

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