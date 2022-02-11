"Целый мир в ее глазах" - Димопулос очаровала сеть нежными фото дочери с Мальдив

Певица Санта Димопулос опубликовала фото дочери Софии. Отдыхают на Мальдивских островах.
Исполнительница часто делится с поклонниками волшебными фотографиями девочки. Звезда показала дочь в Instagram.
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На фото София одета в черный купальник. Пляжный образ дополнила соломенная шляпа.
"Целый мир в ее глазах", - подписала фото звезда.
Певица Санта Димопулос отправилась с детьми на отдых. Пока в Украине царит зима, она загорает на Мальдивах. Звезда опубликовала несколько живописных кадров с дочерью Софией. На фото они позируют на белом песке у океана.
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