В откровенных купальниках и с дочерью: Димопулос похвасталась фото из мальдивского отпуска

Певица Санта Димопулос отправилась с детьми на отдых. Пока в Украине царит зима, знаменитость загорает на Мальдивах.

Звезда опубликовала несколько живописных кадров, на которых изображена с дочерью Софи. На фото они позируют на белом песке у океана.

Фото: Іnstagram.com/santadimopulos

Исполнительница похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Звезда предстала перед камерой в трендовом монокини синего цвета. Такой наряд хорошо подчеркнул ее пышную грудь и безупречный золотистый загар. Волосы Димопулос собрала сзади и завязала повязкой в ​​тон купальника. Сделала идеальный макияж. Дочь одета в такой же купальник, как и артистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В секси-чулках: Астафьева посветила "ножками-капризулями" в фотосете ко Дню влюбленных

Также артистка позировала на пляже в черном бикини и солнцезащитных очках. А дочь одела в вишневый купальник.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" 34-летняя Санта Димопулос призналась фанам, что никогда не экономила на себе. В частности, на уходе за телом и лицом. Певица опубликовала пикантное фото, на котором тошно выпятила упругие ягодицы. В сообщении под фото звезда призналась, что в канун новогодних праздников прошла "полный техосмотр". Почти все процедуры она делала во сне – под седацией.