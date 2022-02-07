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В откровенных купальниках и с дочерью: Димопулос похвасталась фото из мальдивского отпуска
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Певица Санта Димопулос отправилась с детьми на отдых. Пока в Украине царит зима, знаменитость загорает на Мальдивах.

Звезда опубликовала несколько живописных кадров, на которых изображена с дочерью Софи. На фото они позируют на белом песке у океана.

Санта Димопулос с дочерью на Мальдивах
Фото: Іnstagram.com/santadimopulos
Артистка отдыхает на Мальдивах уже в пятый раз
Санта похвасталась роскошной фигурой в купальнике
Санта Димопулос на отдыхе с детьми
Санта Димопулос на отдыхе с детьми

Исполнительница похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Звезда предстала перед камерой в трендовом монокини синего цвета. Такой наряд хорошо подчеркнул ее пышную грудь и безупречный золотистый загар. Волосы Димопулос собрала сзади и завязала повязкой в ​​тон купальника. Сделала идеальный макияж. Дочь одета в такой же купальник, как и артистка.

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Также артистка позировала на пляже в черном бикини и солнцезащитных очках. А дочь одела в вишневый купальник.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" 34-летняя Санта Димопулос призналась фанам, что никогда не экономила на себе. В частности, на уходе за телом и лицом. Певица опубликовала пикантное фото, на котором тошно выпятила упругие ягодицы. В сообщении под фото звезда призналась, что в канун новогодних праздников прошла "полный техосмотр". Почти все процедуры она делала во сне – под седацией.
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