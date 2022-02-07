В откровенных купальниках и с дочерью: Димопулос похвасталась фото из мальдивского отпуска

Певица Санта Димопулос отправилась с детьми на отдых. Пока в Украине царит зима, знаменитость загорает на Мальдивах.
Звезда опубликовала несколько живописных кадров, на которых изображена с дочерью Софи. На фото они позируют на белом песке у океана.
Исполнительница похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Звезда предстала перед камерой в трендовом монокини синего цвета. Такой наряд хорошо подчеркнул ее пышную грудь и безупречный золотистый загар. Волосы Димопулос собрала сзади и завязала повязкой в тон купальника. Сделала идеальный макияж. Дочь одета в такой же купальник, как и артистка.
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Также артистка позировала на пляже в черном бикини и солнцезащитных очках. А дочь одела в вишневый купальник.
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