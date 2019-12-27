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пятница, 27 декабря 2019 08:54

Чапкис рассказал интиме с женщиной моложе его на полвека

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Чапкис рассказал интиме с женщиной моложе его на полвека
Григорий Чапкис рассказал об отношениях с женщиной, которая моложе его на полвека. Фото: gordonua.com

Известный украинский хореограф, один из судей телешоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис откровенно рассказал об отношениях с женщиной, моложе его на 51 год.

Подробностями о сексуальной жизни в 89 лет и отношения с 38-летней женщиной Чапкис поделился во время интервью Дмитрия Гордона.

"Говорят, что медовый месяц - это бочка с д*рьмом и сверху с прослойкой меда. Так вот, я добрался до меда", - отметил звездный хореограф.

Украинский танцор рассказал Дмитрию Гордону, что встретил свою любовь - несмотря на то, что уже подводил итоги жизни. Даже несмотря на столь почтенный возраст, хореограф признался, что с 38-летней Людмилой у них есть половая жизнь.

Главное, отметил Григорий Чапкис, что любимая не считает его состояние, а любит и принимает его таким, какой он есть.

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Григорий поделился своим счастьем и заявил, что чувствует, будто начал жить заново. По словам хореографа, это была не просто встреча-ресторан-секс, а что-то совсем другое. Он выразил такое огромный восторг, что даже не смог подобрать нужных слов.

Однако, подчеркнул Чапкис, любимая Людмила не ждет его смерти, чтобы присвоить деньги, поскольку гораздо богаче его.

Григорий Чапкис несколько был трижды женат, имеет двоих детей и двух внуков.

"В детстве самым моим талантом было умение танцевать. Начал танцевать в два года и уже тогда зарабатывал этим деньги. Родился в Молдове, нас у родителей было семеро. Жили в глиняном доме, все спали вповалку на нарах. Отец мастерил хомуты для лошадей, а мать занималась хозяйством. Чтобы дети не просили есть, с самого утра нас выбрасывали на улицу. на целый день давали по куску жмыха. А хотелось же чего-то вкусного. Чтобы заработать, начал танцевать ", - рассказал Чапкис о своем детстве.

Гордон
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