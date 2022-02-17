Бывшая жена Джеджулы раскрыла, как живет и на чем зарабатывает в декрете: "Муж ушел в загул"

Бывшая жена шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус заявила, что после громкого развода в 2021 году бывший муж ей не помогает финансово. Женщина сейчас находится в декрете, воспитывает дочь.

Ведущий видится с дочерью в отведенные для этого дни. Об этом Леус рассказала в программе "ЖВЛ".

"Вторник, четверг, суббота даже. Но я думаю, не надолго хватит его. Он то забывает забрать, то забывает написать. То у него работа – возьми няню. И, понятно, что я отменяю, как всегда, все свои планы и сижу с ребенком. Он сейчас больше занят собой, своей личной жизнью, чем ребенком. Он же сразу в загулы пошел. По всем женщинам, которым себя не жалко, он по всем прыгает", - пожаловалась женщина.

Бывший муж подал в суд на блогера. Джеджула хочет, чтобы Леус публично извинилась перед ним за клевету о рукоприкладстве. Кроме этого, требует моральную компенсацию в размере одной гривны.

Фото: instagram.com/djedjula

Но Леус подала встречное заявление на материальное обеспечение, поскольку, по ее словам, Джеджула не помогает ей финансово.

"Поскольку отец обязан содержать мать ребенка до трех лет. Я вообще в декрете. Он даже не спрашивает, как я живу, за что. Как я за квартиру рассчитаюсь. Он же не спрашивает, где я это беру", - поделилась женщина.

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Сейчас Леус зарабатывает на жизнь в Instagram. Блогер активно развивает страницу и имеет около 200 тыс. фолловеров.

"Конечно, хотелось бы больше. Но мне хватает этих денег на еду, на кормление малышки, для жизни своей мне хватает. У него был план выжить: я переезжаю в Хмельницкий и потом бедный, несчастный мужчина будет сидеть в Instagram и будет говорить: "От меня ребенка увезли". А здесь, блин, чуть-чуть не сложилось", - отметила инфлюэнсер.

Украинский шоумен Андрей Джеджула отказался от секса. Однако это только временно, потому что совсем отказаться от этого удовольствия он не может, поделился он с подписчиками в Instagram. По его словам, он безумно любит процесс, а к целибату пришел сначала бессознательно. Видимо, из-за ссоры с женой.