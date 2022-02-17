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четверг, 17 февраля 2022 15:54

Бывшая жена Джеджулы раскрыла, как живет и на чем зарабатывает в декрете: "Муж ушел в загул"
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Бывшая жена шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус заявила, что после громкого развода в 2021 году бывший муж ей не помогает финансово. Женщина сейчас находится в декрете, воспитывает дочь.

Ведущий видится с дочерью в отведенные для этого дни. Об этом Леус рассказала в программе "ЖВЛ".

"Вторник, четверг, суббота даже. Но я думаю, не надолго хватит его. Он то забывает забрать, то забывает написать. То у него работа – возьми няню. И, понятно, что я отменяю, как всегда, все свои планы и сижу с ребенком. Он сейчас больше занят собой, своей личной жизнью, чем ребенком. Он же сразу в загулы пошел. По всем женщинам, которым себя не жалко, он по всем прыгает", - пожаловалась женщина.

Бывший муж подал в суд на блогера. Джеджула хочет, чтобы Леус публично извинилась перед ним за клевету о рукоприкладстве. Кроме этого, требует моральную компенсацию в размере одной гривны.

После рождения дочери Юлия Леус уехала от мужа
Фото: instagram.com/djedjula
После рождения дочери Юлия Леус уехала от мужа
После рождения дочери Юлия Леус уехала от мужа
После рождения дочери Юлия Леус уехала от мужа
После рождения дочери Юлия Леус уехала от мужа

Но Леус подала встречное заявление на материальное обеспечение, поскольку, по ее словам, Джеджула не помогает ей финансово.

"Поскольку отец обязан содержать мать ребенка до трех лет. Я вообще в декрете. Он даже не спрашивает, как я живу, за что. Как я за квартиру рассчитаюсь. Он же не спрашивает, где я это беру", - поделилась женщина.

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Сейчас Леус зарабатывает на жизнь в Instagram. Блогер активно развивает страницу и имеет около 200 тыс. фолловеров.

"Конечно, хотелось бы больше. Но мне хватает этих денег на еду, на кормление малышки, для жизни своей мне хватает. У него был план выжить: я переезжаю в Хмельницкий и потом бедный, несчастный мужчина будет сидеть в Instagram и будет говорить: "От меня ребенка увезли". А здесь, блин, чуть-чуть не сложилось", - отметила инфлюэнсер.

Украинский шоумен Андрей Джеджула отказался от секса. Однако это только временно, потому что совсем отказаться от этого удовольствия он не может, поделился он с подписчиками в Instagram. По его словам, он безумно любит процесс, а к целибату пришел сначала бессознательно. Видимо, из-за ссоры с женой.

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