Бывшая участница "ВИА Гры" разделась для мужского глянца

Фото: Андрей Иваськив

Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова снялась в эротическом фотосете для мужского глянца XXL. Июньская обложка издания станет юбилейной для певицы - третьей.

Снимал Романову киевский фотограф Андрей Иваськив.

Впервые певица появилась на обложке в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой Миша состояла 5 лет. Далее последовал кавер с Максом Барских, а сегодня она появилась как сольная артистка.

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В блиц-интервью певица расставила все точки над "i" по нескольким темам: почему год с момента ухода из "ВИА Гры" она молчала в публичном пространстве, помогает ли Макс Барских в реализации ее сольной карьеры, и мужчине, способном покорить ее сердце.

Автор: Андрей Иваськив Для Миши Романовой это уже третья обложка XXL

Относительно своего репертуара Миша признается, что лучше всего у нее получаются автобиографичные песни.

"На момент создания песни MAKEUP она была проекцией будущей меня, сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: "Прощайте, комплексы". Эта фотосессия тоже о расставании со страхами. Я хотела создать саундтрек для каждой девушки, готовящейся к свиданию", - сказала Миша.

В мае Миша Романова презентовала новый трек и видео с названием "Лунная". Премьера песни состоялась одновременно на четырех радиостанциях - NRJ, Наше радио, Люкс ФМ и Перец ФМ.