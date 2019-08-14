Бывшая Потапа засветила подтянутые ягодицы в сексуальном купальнике

Фото: @gorovaya_irina

Бывшая жена Потапа продюсер Ирина Горовая ошеломила сеть соблазнительными снимками в бикини.

Фото с отдыха в Турции 41-летняя женщина опубликовала в Instagram.

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На фотографиях Горовая позировала в черном купальнике, который эффектно подчеркивал стройную фигуру. Образ Ирины завершала элегантная шляпка и солнцезащитные очки.

"Моменты. Так важно иногда остановиться и насладиться красотой, чувством счастья, покоя и гармонии во всем", - написала под снимками Горовая.

Пользователи сети в миг засыпали продюсерку комментариями.

"Бессовестно красивая", "идеально", "прекрасно выглядите", "обожаю вас", "вы такая стильная", "словно королева".

Недавно в сети появилось фото бывшей жены Потапа Ирины Горовой в купальнике. Откровенным снимком в Instagram поделилась дочь женщины 21-летняя Наталья Горовая.