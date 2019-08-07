Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини

Фото: @natashka.gorovaya

В сети появилось фото бывшей жены Потапа Ирины Горовой в купальнике.

Откровенным снимком в Instagram поделилась дочь женщины 21-летняя Наталья Горовая.

На фото девушки позировали на пляже в крошечных бикини и обнимались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже давно женаты: стало известно, сколько Каменских и Потап скрывали брак

"Очень люблю тебя. Ты заслужила этот отдых", - подписала пост дочь Горовой.

Подписчики засыпали мать и дочь комментариями.

"Две красавицы", "не понимаю, где дочь, а где мама", "невероятно красивые", "приятно смотреть на такие теплые отношения", "в восторге от вас, девушки".

Бывшая жена украинского певца и продюсера Алексея Потапенко (Потап) Ирина Горовая рассказала о подробностях их развода. Они скрывали таяния, чтобы защитить детей от стресса.