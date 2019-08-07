 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1080
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2304
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1908
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4041
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12744
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15183
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 756
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2871
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3393
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
3
4
10
7
10
Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини
Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини
&quot;Повезло с матерью&quot; - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла
"Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
Бывшая партнерша Зеленского похвасталась фигурой на море
Бывшая партнерша Зеленского похвасталась фигурой на море
&quot;Почти голая с 3-ма мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3-ма мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
Видео
Все видео
"Тверской волк": убийца Михаила Круга признался
"Тверской волк": убийца Михаила Круга признался
"Таланту стриптиз не нужен" - Оля Полякова решила "наказать" пенсионерку, которая испортила афишу концерта
"Таланту стриптиз не нужен" - Оля Полякова решила "наказать" пенсионерку, которая испортила афишу концерта
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
Без макияжа и в бикини: Надя Дорофеева показала сексуальный танец на яхте
Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе
Большая и смешная: Alyona Alyona показала клип о себе
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3690
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 756
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7470
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2844
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1170
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
четверг, 08 августа 2019 01:37

Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини
3

  Комментировать

Ирина Горовая поделилась снимками в сети
Фото: @natashka.gorovaya
Ирина Горовая поделилась снимками в сети
Ирина Горовая поделилась снимками в сети

В сети появилось фото бывшей жены Потапа Ирины Горовой в купальнике.

Откровенным снимком в Instagram поделилась дочь женщины 21-летняя Наталья Горовая.

На фото девушки позировали на пляже в крошечных бикини и обнимались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уже давно женаты: стало известно, сколько Каменских и Потап скрывали брак

"Очень люблю тебя. Ты заслужила этот отдых", - подписала пост дочь Горовой.

Подписчики засыпали мать и дочь комментариями.

"Две красавицы", "не понимаю, где дочь, а где мама", "невероятно красивые", "приятно смотреть на такие теплые отношения", "в восторге от вас, девушки".

Бывшая жена украинского певца и продюсера Алексея Потапенко (Потап) Ирина Горовая рассказала о подробностях их развода. Они скрывали таяния, чтобы защитить детей от стресса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 66788
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 37620
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 36942
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 25479
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 20917
Знаменитости
Без фотошопа и фильтров: модель +size Эшли Грэм показала, как на самом деле выглядит её фигура
Без фотошопа и фильтров: модель +size Эшли Грэм показала, как на самом деле выглядит её фигура Просмотров: 360
"Не устала голой ходить?" - Настя Каменских подразнила сеть фигурой в тесном бикини
"Не устала голой ходить?" - Настя Каменских подразнила сеть фигурой в тесном бикини Просмотров: 1629
"Тверской волк": убийца Михаила Круга признался
"Тверской волк": убийца Михаила Круга признался
 Просмотров: 2817
Квентин Тарантино планирует снять последний "суперфильм" и уйти из режиссуры
Квентин Тарантино планирует снять последний "суперфильм" и уйти из режиссуры Просмотров: 315
"Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла
"Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла
4
 1 Просмотров: 2565
Больше всего комментируют
8
Зеленский срочно позвонил Путину
6
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
4
В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко
4
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 36802
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua