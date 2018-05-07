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понедельник, 07 мая 2018 22:05

Бывшая невеста ДиКаприо в прозрачном топе украсила GQ
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Тони Гарн снялась для GQ
Тони Гарн снялась для GQ
Тони Гарн снялась для GQ
Тони Гарн снялась для GQ
Тони Гарн снялась для GQ

Модель Тони Гарн, которая встречалась с актером Леонардо ДиКаприо с мая 2013 по декабрь 2014, снялась в издание GQ.

Красавица позирует в откровенных образа, прозрачном топе и на каблуках. Фотографировал знаменитость Брюс Томпсон.

Ранее Тони была замечена во время отдыха в Майами.

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Компанию Тони на этот раз составили украинская топ-модель Алина Байкова и модель Уба Хасан.

Модель Victoria's Secret загорала топлес и развлекалась с друзьями в океане.

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Дата
07
мая

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