Бывшая невеста ДиКаприо в прозрачном топе украсила GQ

Модель Тони Гарн, которая встречалась с актером Леонардо ДиКаприо с мая 2013 по декабрь 2014, снялась в издание GQ.

Красавица позирует в откровенных образа, прозрачном топе и на каблуках. Фотографировал знаменитость Брюс Томпсон.

Ранее Тони была замечена во время отдыха в Майами.

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Компанию Тони на этот раз составили украинская топ-модель Алина Байкова и модель Уба Хасан. Модель Victoria's Secret загорала топлес и развлекалась с друзьями в океане.