Обнаженные и известные: звездные дети превосходят родителей в фотосессиях "ню"

Дочь Алека Болдуина Айрленд поделилась очередным фото в стиле "ню". Красавица позирует полностью без одежды на пляже.

"Воскресенье для обнаженных", - подписала фото дочь звезды фильма "9 1/2 недель.

Ранее Айрленд полностью обнажилась для съемки в журнале treats!

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"Я никогда не была такой сексуальной", - говорит дочь Алека Болуина и Ким Бейсингер в интервью.

Кстати, Айрленд не единственная из звездных отпрысков, кто обнажается на страницах глянца и в соцсетях. Недавно ее примеру последовала дочь Эвана МакГрегора, Клара, которая устроила фотосессию "ню" в Playboy.

"Знакомьтесь, 22-летняя жительница нью-йоркского Бруклина Клара МакГрегор (стоит ли говорить о том, что она еще и дочь актера Эвана)", - представили сотрудники издания героиню свежего выпуска Playboy, опубликовав в сети несколько кадров с сета с девушкой.

Обожают обнажаться и дочери Брюса Уиллиса, модели Кристен Бринкли Кук и Джонни Деппа. А недавно разделась и Пэрис Джексон. Ранее зведа реалити-шоу Ким Кардашьян поразила новым интересным и откровенным образом. Красавица вышла в свет в светлых брюках и топе в виде бабочки.