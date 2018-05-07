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понедельник, 07 мая 2018 11:51

Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Певица Шер
Ким Кардашьян

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поразила новым интересным и откровенным образом. Красавица вышла в свет в светлых брюках и топе в виде бабочки.

Ким скопировала образ принцессы Ясмин из мультика певицы Шер, в котором и появилась на музыкальной премии Грэмми в 1974 году.

В таком виде Ким поймали на выходе из отеля в Лас-Вегасе, откуда звезда реалити-шоу отправилась на концерт легенды.

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Несколько недель назад, сетра Ким Кардашьян, Хлои, родила первенца от спортсмена.

dailymail.co.uk
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Дата
07
мая

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