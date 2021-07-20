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вторник, 20 июля 2021 13:10

Бывшая Ди Каприо родила первенца
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Немецкая супермодель 29-летняя Тони Гаррн впервые стала матерью. Экс-возлюбленная голливудского актера Леонардо ди Каприо поделилась радостной новостью в сети.

Звезда показала фотографию с новорожденной дочкой в ​​Instagram. Она отметила, что ребенок появился на свет на прошлой неделе.

"Благодаря очаровательному опыту в моей жизни у нас появилась Лука Малайка. Она пленила наши сердца", - подписала модель фото.

Тони Гаррн впервые стала мамой. Звезда родила дочь на прошлой неделе
Фото: instagram.com/tonigarrn
Отцом первенца является английский актер Алекс Петтифер. Пара поженилась в октябре 2020
Звезда часто публиковала снимки в сети, щеголяя беременным животом
Звезда часто публиковала снимки в сети, щеголяя беременным животом
Звезда часто публиковала снимки в сети, щеголяя беременным животом

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Отцом первенца является английский актер 31-летний Алекс Петтифер. Он сыграл главного персонажа в фильме "Громобой". Роман Гаррн и Петифера начался в конце 2019 года. В октябре 2020-го пара поженилась. Свадьба проходила во дворце Berner Schloss в немецком Гамбурге.

Модель Тони Гаррн скрывала беременность в течение шести месяцев. Впоследствии рассказала подписчикам в сети и призналась, что ждет появления первенца.

Звезда часто публиковала снимки, щеголяя беременным животом. А на позднем сроке беременности снялась для немецкого Vogue.

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