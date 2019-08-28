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среда, 28 августа 2019 15:09

"Быть недооцененной - это судьба": Кардашьян снялась для обложки Vogue Arabia
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Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia
Фото: style.nv.ua
Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia
Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia
Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia
Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia

Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia. Материалы опубликованы в сентябрьском номере.

Интервью для первой в арабском "Библии моды" в звезды взял ее муж, известный рэпер Канье Уэст. С ним Ким растит 4 общих детей, пишет Новое время.

Арт-директором съемки выступил дизайнер Тьерри Мюглер, с которым Ким неоднократно сотрудничала ранее.

Съемки проходили в пустыне в Лос-Анджелесе. Кардашьян в дерзких и сексуальных платьях из архивных коллекций Мюглера позировала испанском фотографу Тхеми Йесте.

Автор: style.nv.ua
  Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia
Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia

В интервью Кардашьян рассказала, что в карьере столкнулась со многими ложными представлениями в свой адрес. Ее недооценивают окружающие.

"Существует ошибочное мнение, что мне на самом деле не нужно учиться, и я купила юридический степень - это неправда. Быть недооцененной - моя судьба ", - говорит она.

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Как одна из самых популярных в социальных сетях знаменитостей, Ким понимает, что ей нужно быть хорошим образцом для подражания для молодых людей, хотя признается, что только недавно почувствовала ответственность.

"Никогда не чувствовала ответственности за то, чтобы быть образцом для подражания, пока у меня не было детей".

Автор: style.nv.ua
  Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia
Светская львица Ким Кардашьян снялась для обложки и дала интервью журналу Vogue Arabia

Американская звезда реалити-шоу 38-летняя Ким Кардашьян украсила сразу 3 обложки августовского номера японского Vogue. Неординарными снимками знаменитость поделилась в Instagram. "3 обложки японского Vogue. Это была настоящая мечта для меня", - написала Ким под фото.

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