"Была маленькой и ничтожной" - Анджелина Джоли впервые рассказала о разводе с Брэдом Питтом

Фото: http://madame.lefigaro.fr

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала свой разрыв с актером и отцом ее детей Брэдом Питтом.

Звезда поделилась подробностями в интервью глянцевому журналу Madame Figaro.

По словам Джоли, она никогда не чувствовала себя такой "маленькой и ничтожной".

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"Я не знаю, в чем моя судьба, но я уверена, что сейчас нахожусь в переходном состоянии, возвращаюсь к себе настоящей. Потому что до конца наших отношений с Брэдом и после разрыва с ним я была потерянной. Я себя не узнавала. Я стала маленькой, незначительной, даже если это не было заметно со стороны. Я чувствовала глубокую, сильную боль ", - призналась актриса.

Анджелина поделилась, что ей было все же интересно прикоснуться к таким ощущениям.

"В конце концов, это и значит быть человеком. В тот же период у меня начались проблемы со здоровьем: такие вещи спускают с небес на землю и напоминают, как тебе повезло просто быть живым. Этот урок я хочу передать своим детям: идею обновления, возможности вернуть себе радость жизни. Мне пришлось искать радость заново ", - поделилась Джоли.

Актриса Анджелина Джоли посетила предпоказ фильма "Колдунья: Владычица тьмы" в соблазнительном платье от Versace. Официальные снимки с мероприятия опубликовала пресс-служба.