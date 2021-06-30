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среда, 30 июня 2021 19:58

"Была любовь, в которой предали" - экс-участница "НеАнгелов" поделилась деталями личной жизни

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&quot;Была любовь, в которой предали&quot; - экс-участница &quot;НеАнгелов&quot; поделилась деталями личной жизни
Артистка отметила, что теперь готова к серьезным отношениям. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певица Виктория Смеюха не только занимается сольной карьерой, но и оставляет время на личную жизнь. Экс-участница группы "НеАнгелы" призналась, что однажды едва не вышла замуж.

Деталями личной жизни поделилась за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале".

"В свое время едва не вышла замуж. Тогда у меня были длительные отношения с мужчиной. Была любовь, в которой имело место и предательство. Но я не хочу акцентировать на этом внимание и тратить свою энергию", - рассказала она.

Артистка отметила, что теперь готова к серьезным отношениям.

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"Часто женщины с головой ныряют в омут, когда влюбляются. Затем находят подтверждение тому, что спешили с выводами. Я встречала много хороших мужчин. Были и те, кто своими поступками перечёркивал кредит моего доверия - и я уходила. Только когда искренне полюбишь себя, тебя полюбят другие. И сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда чувствую, что максимально созрела для отношений. Жду судьбоносной встречи с мужчиной, который станет отцом наших с ним общих детей", - добавила она.

Украинская певица и экс-участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха призналась, сколько у нее купальников. У звезды 303 штуки единицы. Она добавила, что некоторые из них были ее сценическим нарядом.

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30
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