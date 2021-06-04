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пятница, 04 июня 2021 23:46

Экс-участница дуэта "НеАнгелы" похвасталась невероятным количеством купальников
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Виктория Смеюха радует сеть откровенными снимками в бикини
Фото: instagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха радует сеть откровенными снимками в бикини
Виктория Смеюха радует сеть откровенными снимками в бикини
Виктория Смеюха радует сеть откровенными снимками в бикини
Виктория Смеюха радует сеть откровенными снимками в бикини

Украинская певица и экс-участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха призналась, сколько у нее купальников. Об этом она рассказала в программе "Утро с Украиной".

"На самом деле у меня очень много купальников - 303 единицы!", - заявила артистка.

Звезда добавила, что некоторые из них были ее сценическим нарядом.

"Есть, например, подаренный Ириной Билык, или из клипов "Роман"и "Я знаю это ты" группы "НеАнгелы ". И я всегда имею одинаковую проблему - приезжаю на отдых с огромным чемоданом, в котором большую часть занимают купальники, но я не успеваю все надеть. Но, когда я иду на пляж, беру с собой сумку, в которой есть около 5 купальников, и когда чувствую дискомфорт от влажности - переодеваюсь", - добавила Виктория.

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Певица 36-летняя Тина Кароль ошеломила подписчиков обольстительной серией фотографий. Артистка предстала в черном платье с вырезами на талии и откровенным декольте.

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