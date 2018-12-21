Бужинская променяла своих мужчин на снежного человека

Украинская певица Екатерина Бужинская выпустила новогодний клип "Белоснежная зима" в стиле диско.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской Екатерина Бужинская после ревности мужа в новом клипе закрутила роман со снежным человеком

По сюжету с певицей заиграет снежный человек, играющий на рояле ее мелодии.

"У многих моих клипах в главных ролях были импозантные мужчины. Интернет пестрел заголовками "Замужем Катя Бужинская показала своего мужа в новом клипе". Мой муж Дмитрий читал то все и не молчал. Поэтому в этом клипе решили не показывать внешность главного героя. Для всех это - снежный человек. К нему нельзя ревновать или догадываться о нашем романе", - говорит певица Екатерина Бужинская.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской Екатерина Бужинская после ревности мужа в новом клипе закрутила роман со снежным человеком

Первыми клип просмотрели ее трое детей. Они были в восторге от новой работы матери.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской Екатерина Бужинская после ревности мужа в новом клипе закрутила роман со снежным человеком

"Моим детям настолько понравилась моя новогодняя видеоработа, что они на повторе смотрят этот клип. Теперь это их любимая песня. Именно дети являются наиболее незаангажированными слушателями и зрителями", - говорит Бужинская.

Автор: фото предоставлено пресс-службой Екатерины Бужинской Екатерина Бужинская после ревности мужа в новом клипе закрутила роман со снежным человеком

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Украинская певица Екатерина Бужинская стала лицом весенней номера болгарского журнала "ГОСТ". Фотосессию для европейского глянца, удачно подчеркнула идеальные формы артистки, проводили для бренда украшений премиум-сегмента. Всего организаторы съемки посчитали, что на Екатерине Бужинской было драгоценностей почти 105 000 евро. Это 3 млн. 360 тыс. грн.